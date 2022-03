Al Jourgensen sobrevive a su propia leyenda

Pocas veces se tiene la oportunidad de charlar con un artista que haya sido pionero de un estilo musical. Más allá del talento y la trascendencia de cada quien, pocos son los que pueden presumir de haber puesto la semilla para el desarrollo de toda una corriente musical.

Y Al Jourgensen es uno de ellos. Conocido por su larga trayectoria al lado de la banda Ministry -la cual fundó exactamente hace 4 décadas- el músico cubano-americano ha desarrollado una carrera con altibajos, en la que sin embargo se pueden localizar, cuando menos, tres discos que ya tienen ganado un lugar primordial en la historia del rock alternativo: The Land of Rape and Honey (1988), The Mind Is a Terrible Thing to Taste (1989) y Psalm 69 (1992).

Su música, junto con la de bandas como Killing Joke y Skinny Puppy, ayudó a desarrollar la corriente musical conocida como industrial metal, sin la cual no hubiera sido posible el surgimiento de bandas posteriores como Nine Inch Nails, Rammstein o Marilyn Manson, entre muchas otras.

Al Jourgensen es un sobreviviente del rock… Y de sí mismo. Lo ha vivido y probado todo, por lo que se trata de una de esas figuras cuya permanencia se puede atribuir a un milagro.

En estas cuatro décadas ha hecho de todo, hasta anunciar su retiro, orillado por el hartazgo de cómo funciona el mundo de la música. Y aunque ya hace varios años que se retractó para darse la oportunidad de seguir haciendo música, la pandemia del Covid-19 lo hizo valorar de nuevo todas sus posibilidades, como se percibe en su decimoquinto álbum, Moral Hygiene, que fue grabado precisamente durante la cuarentena en el propio estudio que tiene en su casa.

Fueron días en los que, nos cuenta, tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre todo aquello en lo que se convierte la sociedad en medio de una crisis como esta, como relata en exclusiva para El Sol de México:

“Básicamente (el nuevo disco) trata de lo que sucedió en los años de la pandemia y de todas las demás cosas que sucedieron en el mundo en ese momento… Durante la cuarentena sólo podía ver la puerta de entrada de mi casa mientras el mundo afuera se desmoronaba, así que escribí sobre eso”, asegura.

Foto: Cortesía Derick Smith

Una de las canciones que llama la atención de este disco es “Believe me”, porque nos remonta al sonido synthpop de los primeros años de Ministry.

Sí, a lo largo de los últimos dos álbumes he estado incorporando algo de mi estilo inicial en algunas piezas, lo cual hace que de pronto suene un poco más melódico, pero me siento cómodo haciéndolo, ya que finalmente todas las eras de Ministry son parte de mí y, por lo tanto puedo retomarlas cuando viene al caso.

Ahora te escuchamos un poco más enfocado que en algunos de los discos anteriores, como si todo volviera a encajar o a estar en su lugar. ¿Crees que el confinamiento ayudó a que esto sucediera?

Absolutamente. Realmente me da pena decir que la cuarentena fue algo grandioso para mí. Obviamente fue algo muy malo a nivel global, pero como yo no tenía otra cosa que hacer, y tengo mi estudio de grabación en mi casa, pues me puse a trabajar más, porque aparte de todo no tenía una fecha límite para entregarlo. Para mí fue como: "Bueno, vamos a estar atrapados aquí por un par de años”, así que adquirir ese hábito de trabajar fue bueno, en lugar de estar pensando en toda la mierda que estaba pasando en el mundo.

En este disco te acompañan grandes músicos, entre ellos Jello Biafra, en la canción “Sabotage is sex”... ¿Eso significa que habrá posibilidad de un nuevo material de Lard?

¡Sí! Ya grabamos cuatro o cinco canciones para un nuevo disco. Como estaba de viaje nos estuvimos enviando correos en donde intercambiamos riffs y voces, hemos estado trabajando y construyendo ese nuevo álbum de Lard, así que estoy muy seguro de que saldrá dentro del próximo año.

Qué buena noticia. Y hablando de Lard, ¿habrá posibilidad de resucitar otros de tus proyectos alternos?

Eso sí no lo creo. El de 1000 Homo DJs no podría ser, porque Mike Scaccia murió hace unos años, y ese era un proyecto de los dos. En cuanto a Revolting Cocks, yo creo que ese proyecto llegó tan lejos como debía llegar, estoy muy contento con los seis álbumes que hicimos, pero voy a mantenerlo así... ¡Lo único seguro es que tenemos a Lard en camino!

Actualmente hay un debate que está creciendo sobre la viabilidad de los servicios de streaming, ya que muchos músicos aseguran que no son rentables para ellos. ¿Cuál es tu postura al respecto?

¡Que es horrible! No entiendo cómo los músicos pueden ganarse la vida. Si yo estuviera empezando ahora, simplemente no habría manera de hacer tantos álbumes como los que he hecho. Yo no sé a dónde va el dinero… Bueno, todo se va al bolsillo de los dueños de Spotify o Apple, pero no llega a los músicos, y así es imposible. Los artistas son realmente importantes en el avance de la sociedad, pero están siendo asesinados por la codicia de unas cuantas personas… Es horrible, de verdad. Tengo 63 años y te puedo decir que este es el peor momento para ser músico, porque es casi imposible ganarse la vida con eso, son tiempos muy difíciles… Es necesario cambiar todo este sistema.

Foto: Cortesía Derick Smith

Hablemos de cosas más amables. ¿Estás orgulloso de la influencia que has tenido en varias generaciones de artistas, desde Nine Inch Nails hasta Ramstein, entre muchos otros?

Claro, se siente bien. Sobre todo porque los conozco a todos y todos me han dicho algo así como: "Sin ti, no estaríamos aquí". Así que por supuesto que se siente bien.

Muchas de tus canciones están inspiradas en situaciones sociales y humanas. ¿Alguna vez pensaste en dedicarte a la política?

¡No! No hay forma de que eso sucediera. Empezando porque hay muchas fotografías mías de los años noventa que no me favorecerían para nada, pero bueno, los tiempos han cambiado y llevo más de 20 años limpio. Por otro lado, yo creo que si lo intentara rápidamente me desilusionaría, porque el sistema no se trata realmente de ayudar a las personas. Claro, es posible que llegues con ese tipo de pensamiento, pero una vez que la máquina te atrapa y te escupe, te das cuenta de que se necesitan cambios sistémicos y sociales. Por fortuna hay muchas formas de hacer avanzar a la sociedad más allá de la política… La política es propiedad de las grandes corporaciones… Y el sistema está roto.

¿Cómo ves la situación del mundo ahora? Te lo pregunto porque sé que has mencionado que tienes ciertas esperanzas.

Sí, porque yo creo que tocamos fondo… O eso espero. No veo cómo podría empeorar mucho más, especialmente después de esta pandemia. Yo creo que se debe dar un despertar, que tenemos una oportunidad real de cambiar. Quiero decir, fuera de la guerra global basada en la codicia, creo que una vez que tocas fondo ya no hay a dónde ir, más que hacia arriba. En ese sentido, tengo esperanzas.

Este mes iniciaron una gira por Estados Unidos, con la que están celebrando los 30 años de uno de sus discos icónicos, The Mind is a Terrible Thing to Taste.

Sí, en realidad se suponía que sería hace dos años, cuando cumplió 30 años… Ahora ya son 32 y por eso yo ya no quería hacerlo, pero bueno, lo estamos haciendo y al mismo tiempo estamos presentando algunas de las canciones de Moral Hygiene… Yo la verdad estoy más emocionado por eso que por tocar cosas viejas, pero bueno, es emocionante estar de gira otra vez… Nunca pensé que diría esto, pero en realidad extrañaba las giras, las mismas que solía odiar… Y ahora creo que son divertidas de nuevo.

Hablando de aniversarios, este 2022 también cumple 30 años otro disco esencial: Psalm 69. ¿Cómo recuerdas esa época, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando hicieron estos álbumes?

Mira, si alguien te dice que recuerda los ochentas o los noventas, entonces realmente no estuvo allí… ¡Yo no lo recuerdo! Así que no sé cómo responder a eso, simplemente estuvimos ahí.

Foto: Cortesía

Bueno, pero no puedes ignorar el hecho de que algunas de tus canciones más populares pertenecen a Psalm 69.

Claro, ese fue un álbum interesante, por la forma en que se armó, creo que incluso se han escrito libros sobre cómo se hizo ese disco… ¡Fue una locura! The Mind is a Terrible Thing to Taste y Psalm 69 fueron discos realmente locos de hacer, yo creo que fuimos afortunados de que salieran tan bien, incluso a nivel cósmico, porque hicimos todo lo que pudimos para destruirnos a nosotros mismos en el proceso, ni siquiera hablábamos cuando lo hicimos, de hecho tomábamos turnos, para no tener que vernos mientras lo grabábamos, así fue. Ahora todo está bien, y somos amigos, pero fueron discos muy difíciles de hacer, así que no tengo explicación de cómo fue que salieron tan bien.

¿Regresarán a México con esta gira?

Me encantaría, aunque tendríamos que ver cómo hacerlo. Los shows son caros de montar y no es como simplemente tomar un avión y enchufarnos, pero si hay demanda, estoy seguro de que podremos ir a algún club de la Ciudad de México o Guadalajara. Además me encanta México, voy de vacaciones por lo menos una vez al año.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de este país?

Recuerdo cuando fuimos al estadio Azteca, en la Ciudad de México. Cuando hicimos la prueba de sonido ya había gente ahí, en el estadio, y mientras tocábamos “Thieves” hubo una riña y llegaron las ambulancias, por lo que pensamos que podía ponerse peor durante el show, pero no sucedió, sólo fue algo que pasó durante la prueba de sonido, lo cual me pareció extraño. También cuando llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México nos estaban esperando alrededor de mil 500 fanáticos, y nunca habíamos experimentado eso antes, así que fue una locura. Nos tomó tres horas salir de ahí, luego de las fotografías y los autógrafos. Pero sí, me encantaría volver... ¡Por favor, que alguien nos lleve de vuelta!

Ojalá que sí. ¿Hay algo más que quieras agregar?

Sí, acosen a sus promotores para que nos lleven a México, escriban correos electrónicos y hagan llamadas telefónicas para que alguien nos lleve, tenemos muchas ganas de volver para tocar allí.

