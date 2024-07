Alan Estrada escribió Siete veces adiós para intentar desmitificar el amor

Extrañado porque una de las historias clásicas de amor en el fondo no lo es tanto, Alan Estrada comenzó a pensar en cómo contar esa experiencia única. “Se me ocurrió hace como 14 años, cuando yo estaba haciendo ‘Romeo y Julieta’, que nada tiene que ver con el amor, ellos tenían 14, 15 años, se conocieron tres días, se casaron, cometieron un montón de errores y en realidad eso no es amor, ¿cómo es que la tenemos como la historia más romántica de todos los tiempos, cuando todos acaban muertos, y eran unos chamacos pendejos?”, dice en entrevista con El Sol de México el autor del musical “Siete veces adiós”.

“Creo que las historias de amor nos hablan más bien de la faceta del enamoramiento, las comedias románticas nos presentan una pareja que se conoce y cuando deciden empezar a salir, ahí ya va el ‘vivieron felices para siempre’, pero eso no es el amor y yo quería contar una historia de los verdaderos retos del amor, cuando lleva tiempo, cuando intentas salvar una relación, cuando te enfrentas con problemas que muy pocas historias abarcan”, agrega.

Para Alan Estrada el amor “es un viaje que te va llevando por destinos inciertos, es una de las facetas del ser humano en donde más aprendizaje hay y al final es lo que une al mundo, no importa de qué nacionalidad seas, qué idioma hables, cuál sea tu identidad, tu orientación, tu expresión de género, tu religión, nada, todos conocemos el amor de manera bastante similar”.

Luego de poco más de dos años en cartelera, “Siete veces adiós” se alista para una gira que en septiembre próximo tiene confirmadas fechas en Monterrey, Puebla y Guadalajara y en la que por primera vez Alan Estrada, quien escribió el musical con Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez, compartirá el escenario con Paulette Hernández y César Enríquez.

“Me emociona mucho poder actuar y sobre todo de gira, estoy muy nervioso también, pero sabía que en algún momento iba a suceder, pero creo que uno siente cuando es el momento”, dice el actor, quien no se sube al escenario hace unos cinco años, su último montaje fue el unipersonal “Agotados”.

Estrada, quien el año pasado publicó el libro “Viajar cambiará tu vida”, basado en las experiencias que le dejó el proyecto “Alan por el mundo” que tiene salida a través de YouTube, dice que por ahora no tiene planes de presentarse en la Ciudad de México con el musical, pues acaba de terminar la temporada en la versión de “Él y Él”, después de poco más de un año, una versión del texto original, en la que la pareja protagonista es del mismo sexo.

“Siempre pensamos que la historia podía contarse de otra forma. A pesar de que hemos avanzado mucho, parece que todavía hay mucha gente que le da comezón ese tema, a mí me sigue sorprendiendo que hay gente que se mete en cómo otras personas viven su vida”, comenta el actor.

“Ha sido un proyecto que nos ha cambiado la vida a todos, nos llena de satisfacciones y no nos deja de sorprender. Hemos tenidos historias de gente que va a la obra a despedirse, a reconectar con su ex, que les ayuda en su proceso de sanación, yo no creo que sea el objetivo de la obra, nosotros lo que hacemos es contar una historia, queremos que la gente sienta cosas, lo demás ya depende de las historias de cada quien, pero sí es un retrato de lo que son las relaciones actuales, sí hay mucho romanticismo, tiene sus momentos cursis, pero al final creo que es bastante realista”, finaliza el Estrada, quien vio despegar su carrera en teatro con otro musical, la primera versión de “Hoy no me puedo levantar” hace 18 años y hoy la consolida con una proyecto de su autoría.