Alejandra Guzmán afirma vivir una etapa de plenitud

Dicen que el mejor momento de la vida es el presente y, para Alejandra Guzmán, esta frase tiene mucha verdad.

En lo laboral, Alejandra se prepara para comenzar su nueva gira titulada Tuya, esto, luego de su tour Perrísimas junto a Paulina Rubio.

En el último medio año, la artista ha estado trabajando en el diseño visual para los shows que presentará en Huamantla (Tlaxcala), San Luis Potosí, Monterrey, León, Orizaba, Pachuca Villahermosa, Acapulco y la Ciudad de México.

“Tendré algunas cosas en manos y pies con los que hago movimientos y eso hará que se mueva la pantalla de alguna manera, es interesante hacer shows nuevos, ideas nuevas, todo diferente.

“Ya invité a mi mamá y a mi papá para que estén en primera fila, toda mi familia va a estar y mis amigos y los invito a todos”, sostuvo la cantante en entrevista con El Sol de México.

En el concierto del 30 de julio en la Arena Ciudad de México, La Guzmán estará acompañada por invitados como Fey, Alex Syntek, con quien interpretará Sexo, pudor y lágrimas, que ella grabó para la secuela de la cinta que se estrenó este año y Erik Rubín.

Recupera la salud

Luego de superar por más de una década diferentes intervenciones quirúrgicas, a consecuencia de las inyecciones de polímeros a las que se sometió, hoy, la cantante dijo estar en la mejor etapa de su vida, en la que no sólo la parte familiar le sonríe, sino también la profesional.

“Ahora que estoy sintiendo todo a flor de piel me gusta estar consciente, cuidar más los detalles, mi alimentación, ¡todo!, de joven, no te importa, piensas que no hay un mañana, puedes seguir adelante y no pasa nada hasta que llega un momento en tu vida que no te funciona y tienes que buscar otras opciones.

“Siento que dentro de todo soy una mujer que sigo siendo una niña, me gusta divertirme con mi sobrino (Apolo), me gusta dibujar con él, alimentarme de alguien que no busca nada de ti más que amor, me ha servido eso, alimentar más, leer más, ver otros temas que no veía, incluyendo los monetarios, por ejemplo”.

Asegura que con los años ha sabido ser mucho más centrada. “Creo que esta es la mejor etapa de mi vida y lo estoy disfrutando; antes vivía muy rápido, bueno, sigo viviendo rápido, pero ahora estoy pendiente de muchas otras cosas, rodeándome de gente que me dirige, que me ayuda, no nada más me vende, me he quitado dos o tres personas que no me han hecho bien.

“Me arrepiento de algunas cosas, sobre todo de lo que no hago, pero me he atrevido a hacer muchas otras más y creo que eso es parte de mí, el siempre buscar algo diferente”, aseguró la cantante quien este 2022 cumple 34 años de trayectoria.

Esa fortaleza fue inculcada por sus padres, contó. “Mi familia siempre ha sido diferente, disfuncional y maravillosamente talentosa, yo amo y escogí a mis padres seguramente y, a nuestra manera estamos unidos, todos somos muy diferentes, tenemos edades distantes.

“Por ejemplo, mi hermana Sylvia (Pasquel) casi nunca me llevo con ella por la diferencia de edad, con Luis Enrique es con el que mejor me llevo, pero mi mamá y mi papá me enseñaron a salir adelante sola, soy una mujer independiente y siempre lo fui desde chavita”, enfatizó.

“Siempre apoyaré a mi familia, al final cada quien tiene sus problemas, sus relaciones, Luis Enrique no es artista y ve cómo lo chingan, es increíble, yo lo entiendo mejor que nadie”.

En cuanto a la salud de sus padres, en el caso de Silvia Pinal y tras su breve paso por el teatro en la obra Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita!, la intérprete aseguró que la matriarca vive contenta y sin ningún malestar. “Lo del teatro me dio mucho gusto que lo hiciera nada más por volver al escenario, pero la gente no entiende cuando eres artista, no sabe el amor que uno le tiene al escenario. Mi mamá tiene 100 películas y es la única diva en México y ella puede hacer lo que le dé la gana.

“Pero sí la vamos a proteger, por eso nos ponemos de acuerdo la familia. Ahorita está muy bien, la he ido a visitar como antes no lo hacía y la disfruto muchísimo, juego con ella varios juegos de mesa, nos da mucho gusto ver y aprender de una mujer real, artista real y no las que hablan mal y no son nadie”.

Y su padre, el cantante Enrique Guzmán, quien hace unos días anunció haberse contagiado de Covid-19, ya se encuentra mucho mejor, reveló, aunque aún no se realiza un test en el que salga negativo; sin embargo la esposa del cantante de La plaga, Rosalba Welter es quien actualmente está contagiada.