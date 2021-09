Alejandro Fernández retoma su gira en México

Luego de que Enrique Guzmán aseguró que cuenta con el consentimiento de Alejandra Guzmán para proceder legalmente en contra de Frida Sofía en Estados Unidos, a causa de las declaraciones que ésta ha hecho en su contra; la rockera negó dichas afirmaciones, asegurando que su único deseo es el bienestar de su hija.

“Alejandra Guzmán ha pedido aclarar que, en estos momentos, ella no ha considerado tomar ninguna acción legal contra su hija, Frida Sofía, en México o en Estados Unidos y tampoco está asociada con nadie para hacerlo”, se lee en un comunicado difundido por su equipo de trabajo.

En el documento se agrega que cualquier información que indique lo contrario es falsa, y por el momento la cantante sólo está enfocada en promocionar su más reciente sencillo, Quiero más de ti.

Hace unos días Enrique Guzmán aseguró en un programa de televisión que continuará defendiéndose de las acusaciones de abuso sexual que hizo su nieta hace unos meses, y a manera de burla, dijo con el movimiento feminista ya es común que las mujeres hagan ese tipo de señalamientos.

“Es muy difícil como están las cosas, que cualquier mujer dice ‘ay a mí también, a mí también me hicieron’, y se agarran de una bola de cosas que son ciertas para algunas personas, y en mi caso no son ciertas. Como no tiene cómo comprobarlo, hay que proceder contra ella”.