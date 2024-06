Alumnos de CREA presentaron espetáculo musical

El Centro de Capacitación y Entrenamiento Artístico (CREA) presentó en el Jardín Independencia, un show con canciones de teatro musical, como parte de las actividades de la Feria Nacional Ganadera de San Juan del Río 2024.

En el escenario se presentaron 48 artistas, que dieron a conocer su talento a través de las canciones de musicales de Disney, como "Moana", "El rey león", "Mulan" y "El gran showman", además de grandes producciones de teatro como "Rent".

Gossip El hijo mayor de Pepe Aguilar debuta en el rap

El fundador del CREA, Joel Anaya, explicó que los alumnos tienen edades que oscilan entre los 5 y los 50 años, y que para esta presentación se prepararon con un proceso multidisciplinario, que incluyó clases de canto, actuación, y baile, que combina jazz, ballet contemporáneo y urbano.

"El año pasado comenzamos, de hecho El Sol de San Juan nos acompañó en el inicio de este sueño, pero el programa nuevo inició en febrero. Fue como comenzar de nuevo otra vez y este es el primer evento que realizamos".

El escenario se llenó de dinamismo, baile y grandes voces que tuvieron un mes y medio de preparación. Y para los que no pudieron disfrutar del show, el próximo jueves 27 de junio, se presentarán en San Pedro Ahuacatlán, con un espectáculo de enfoque terapéutico para el público denominado "Dígalo cantando", donde los asistentes podrán sanar sus heridas a través de la música y el canto.

Se presentaron 48 artistas en escena / Foto: César Ortiz / El Sol de San Juan del Río

"Si les gusta cantar, o les interesa bailar o actuar, tenemos todos los niveles y pueden acceder a una bolsa de trabajo que tenemos. No dejen de apoyar el arte, sin arte no podemos vivir. Que apoyen a los artistas locales, que los impulsen, y que si tienen un hijo artista y no lo comprenden, mándenlo a CREA, tenemos una escuela de padres artistas".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La información sobre CREA la puedes encontrar en redes sociales como Estudio Crea Mex o al WhatsApp 4271866993.