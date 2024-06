Antologías de los Beatles aviva el amor

Cuando Ricardo Chapa realizó la primera emisión del programa Antologías de Los Beatles a través de las ondas hertzianas de Radio Universidad (89.5 FM) aquél 23 de enero de 1986, jamás se imaginó que estaría casi cuatro décadas después en un evento abarrotado de radioescuchas y aficionados al cuarteto de Liverpool el 60 aniversario de la llegada de su banda favorita a México.

“Originalmente yo solo iba a realizar una serie de tres programas”, comentó el locutor en una entrevista con BARROCO, “eso era todo lo que iba a transmitir en Radio Universidad, pero resultó que al público le gustó y me pidieron quedarme a presentarlo de forma semanal”, añadió.

Lo que diferencía la propuesta de Chapa de las demás emisiones de radio centradas en los Fab Four, es que en lugar de solo enfocarse en lo que fueron y el contenido musical que lanzaron, el locutor ha optado por explorar los proyectos que cada uno de los integrantes desarrolló de forma individual al igual que las canciones “prestadas”. “[Las canciones prestadas] son las que ellos tomaron de otros artistas para interpretarlas, de la misma manera en que sus temas fueron interpretados por otros artistas. La música de Los Beatles es muy camaleónica, se ha tocado de diferentes maneras, hasta en estilo de mariachi. Tengo incluso a bandas de pueblo en la colección”, añadió.

Al llevar tantos años frente al micrófono, el beatlemano ha tenido la oportunidad de conocer cientos de historias de vida, sobre todo al ser Los Beatles una banda cuya música se ha vuelto de culto. “Lo que ha fortalecido al programa es que quienes comenzaron escuchándolo siendo jóvenes en aquel entonces, ahora son padres de familia y lo siguen escuchando ahora con sus hijos. Una vez me llegó la historia de vida de un chico carpintero que me contó que cuando él tenía seis años escuchaba con su papá el programa, y ahora que su padre había fallecido, poner el programa lo hace sentir una conexión con él. Ese es el tipo de cosas que nos hacen reflexionar sobre el impacto que tenemos en la gente, para mí inició siendo simplemente un trabajo y jamás dimensioné que llegaría a ser lo que es hoy en día, ni las vidas que se llegarían a tocar”, agregó.

A pesar de los años de trayectoria que tiene en la historia de la radio local, hasta hace poco el locutor comenzó a documentar sus programas. “Yo no tenía conciencia histórica, tengo que ser honesto. Nunca me preocupé por medir cuántas personas nos escuchaban o grabar algunas de las emisiones, hasta que una vez me encontré con un chico que me dijo: ‘oye, yo tengo siete años de tu programa grabado, solo hasta ese momento pensé que tal vez debería documentar el programa. Jamás se me ocurrió porque yo decía, bueno es mi música y soy yo el que comenta, no le veía sentido o importancia, pero después de ese encuentro empecé a hacerlo. Cuando uno comienza un proyecto jamás piensa que llegará a trascender o a convertirse en todo un éxito”, señaló.

Entre las transmisiones que recuerda con mucho más cariño se encuentra una que denominó como Maratón nocturno a propósito del lanzamiento del álbum Let It Be… Naked realizado el 17 de noviembre del 2003. “Tuvimos una primicia gracias a que yo era, bueno todavía soy, amigo de Mario Hernández que era de EMI Music y en ese entonces me dijo que me daría la primicia para que lo pudiéramos presentar primero en el programa antes de que ellos lo presentaran el sábado en la Ciudad de México. La condición fue que lo transmitiéramos el viernes por la noche. Mi programa pasa los miércoles y para esa ocasión pedí permiso y me fue concedido. Así que hicimos un programa de seis horas, desde la medianoche hasta las seis de la mañana. Pensé que estaríamos solos, pero para nuestra sorpresa la gente interactuó con nosotros toda la transmisión. Pusimos ese material musical y también tuvimos una infinidad de invitados. Fue realmente una noche especial”, recordó.

El programa cumple 38 años al aire y gracias al internet ha llegado a países como España, Venezuela, Perú y Argentina, al igual que a diferentes ciudades del país como CDMX, Monterrey, Puebla y Pachuca.

El proyecto no se ha limitado a solo ser una transmisión radiofónica, se ha extendido también a poco más de 25 festivales, entre ellos el que realiza de forma anual llamado Festival Antologías de Los Beatles, que le ha permitido contagiar y mantener viva la beatlemanía en Querétaro.