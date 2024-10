Anuncian cambios de última hora para el Pulso GNP

Previo al arranque del Festival Pulso GNP en el Autódromo de Querétaro, los organizadores dieron a conocer un cambio en el lineup de espectáculos. Sería el venezolano YADAM quien revelaría su ausencia en el evento masivo de hoy.

"Ustedes han seguido de cerca mi camino hacía México, así que saben cuánto trabajo e ilusión me hacía conocerlos y cantarles 'Qué arrechera' y todas mis canciones por primera vez, pero como la misma canción dice, 'la moraleja es que a veces querer no es poder'. Disfruten mucho del festival y de los artistas que estarán allí, no se preocupen, que nuestra historia apenas está comenzando. Nos vemos pronto", comentó el artista a través de sus redes sociales.

Según lo comentado por el cantante, los motivos de su cancelación de última hora son causas ajenas a su control y espera que proximamente se pueda reencontrar con el público queretano.

Su espectáculo estaba programado originalmente a las 14:30 horas en el escenario "Pulso", simultáneamente a Géminis No quienes siguen programados de 14:30 a 15:00 horas en el escenario Bacardí.

Desde ayer, algunos artistas han estado publicando su llegada a Querétaro. Son Rompe Pera, Silvana Estrada, Esteman, Los Pericos, Simple Plan, The Little Jesus son algunos de los talentos que ya han compartido a través de sus redes sociales imágenes sobre su experiencia en el soundcheck, recordatorios a su público de hidratarse y divertirse durante la jornada.

Fotos: Captura de pantalla / @pulsognp y @yadamandres

Las puertas para el acceso del público se abrieron desde las 12:00 horas y los espectáculos musicales iniciarán a partir de las 14:30 horas.

Inclusión en el Pulso GNP

Foto: Miguel Cruz / Diario de Querétaro

Por tercer año consecutivo, el Festival Pulso GNP apuesta por la inclusión de la Lengua de Seña Mexicana (LSM) con el proyecto queretano "Escucha tus manos".

Para esta edición los espectáculos de Belanova, Silvana Estrada, Simple Plan, Peces Raros y Esteman contarán con la colaboración de las intérpretes Daniela Navarro, María José González, Ximena Rivera y Sofía Aguilar.