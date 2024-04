"Aventurera" vuelve a su lugar de origen: la Guerrero

A siete años de su último montaje, "Aventurera" vuelve a la cartelera mexicana, ahora con un homenaje a Carmen Salinas, actriz que produjo y protagonizó la primera versión teatral.

En 1997, Carmen Salinas presentó “Aventurera” en el Salón Ángeles, en la colonia Guerrero. Desde entonces, un amplio número de actrices protagonizaron el personaje principal de “Elena Tejero”. Su último montaje fue en 2017, con Susana González, la cual, debido al éxito que tuvo, se presentó en el Zócalo Capitalino ante 12 mil personas.

Juan Osorio apostó por levantar nuevamente este proyecto, basándose mucho más en la cinta original de Alberto Gout y protagonizada por Ninón Sevilla en 1950, con un homenaje a Carmen Salinas, en el emblemático salón Los Ángeles donde comenzó la historia de una obra que ha permanecido durante más de dos décadas en el gusto del público.

“Esta puesta en escena, está hecha a manera de homenaje tras la partida de Carmen Salinas, todo mundo supo de la amistad y cariño que tuvimos ella y yo, compartimos muchas cosas importantes. Decidí que es la mejor forma de rendirle un homenaje haciendo de su obra, el mayor esfuerzo, que sea una obra con dignidad, profesionalismo y con mucho cariño”, afirmó en conferencia de prensa el productor Juan Osorio.

“Ella donde esté, sé que nos echará las bendiciones y sé que nos irá bien, estoy llegando a los cánones que ella tenía, hay una parte que estamos teniendo exclusivamente para la gente del pueblo, para que esa gente pueda ver el teatro y este esfuerzo que hacen los productores asociados es para que esa gente de bajos recursos puedan estar en esta obra, eso buscaba siempre Carmen, que la gente estuviera aquí”, agregó.

“Aventurera” cuenta la historia de una mujer que, tras ser engañada, es obligada a prostituirse, sin embargo, su inteligencia la lleva a sacar provecho y convertirse en una mujer sensual y respetada.

El elenco para esta versión estará integrado por la rusa Irina Baeva en el rol principal de “Elena Tejero”, Daniel Elbittar como “Lucio El Guapo”, Salvador Sánchez como “Rengo”, Nicola Porcella como “Mario”, el hijo de “Rosaura” y la actriz trans Coco Máxima como la conductora y narradora de la historia.

“Estoy sorprendido con el trabajo de Irina, hay un número que me encanta cómo lo está haciendo, el de: ‘¿Quién será?’, yo creo que va a ser una sorpresa muy agradable, aparte de que le está poniendo mucha pasión y profesionalismo. Pienso que Irina tapará bocas hasta el día del estreno y el día que se presente, me siento muy afortunado de tener una 'Aventurera' como ella.

“Yo creo que hay que darle la oportunidad a un artista, que se rompe en un escenario, que suda la gota gorda y no criticarla”, aseguró Osorio en entrevista.

A pesar del encuentro con medios de comunicación, el productor no presentó al elenco que dará vida al montaje, ya que eso se organizará después.

El único personaje que presentó fue el de ‘Rosaura’, interpretado en su momento por Salinas, pero que ahora lo asumirá Olga Breeskin.

“Yo aposté por ella porque tiene un cartel muy grande en este país, tiene muchos años que no se ha presentado, yo pienso que para el personaje de ‘Rosaura’ lo interpretará muy bien, pero lo que más me entusiasmó es que, cuando hablé con ella, me demostró esa hambre, esas ganas de comerse el personaje, entonces tú en el momento sabes la artista que tiene que interpretar este personaje”, dijo.

Como parte de los homenajes, Osorio montará un pequeño museo de Carmen Salinas, en colaboración con la familia y encabezado por el sobrino de la fallecida actriz, Gustavo Briones.

En éste se incluirán vestuarios, fotos y demás artículos que portó en su momento la ex diputada. Para esta versión no se abordarán temas políticos, comentarios característicos de Salinas en la obra.

Y, en cuanto a la obra, se abrirá una convocatoria para encontrar al mejor imitador de Carmen Salinas y que éste pueda participar en el montaje, sostuvo Osorio.

Finalmente, ante el cuestionamiento sobre que “Aventurera” coincidirá con el estreno del nuevo montaje de “Perfume de gardenias”, Osorio invitó a ver las dos obras.

“Aventurera” se estrenará el 20 de junio en el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, de la Ciudad de México.