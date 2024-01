Azulneon le pone sonido al azul

El estudio de grabación y los conciertos son los lugares donde más se siente conectado consigo mismo, y en ambos se recuerda bañado de azul. Esa es la razón por la que ahora Leonardo Pinto se abre paso en la escena bajo un nuevo nombre, Azulneon.

“Me di cuenta que siempre los momentos más felices de mi vida eran siempre bajo ese color”, dice el artista queretano.

Su primer proyecto discográfico será un álbum doble que integrará todos los sencillos que sacará este año; el primero se titula Principio, y ya está disponible en Spotify.

En entrevista con este periódico, el también productor y compositor detalla que todos los temas girarán en torno al azul neón como un lugar donde todo está bien.

“Presentamos un universo paralelo utópico llamado azulneon, en donde todo lo malo que pasó realmente no pasó y todo está bien; bajo esa premisa es que vamos a seguir jugando, evocaremos un mundo así en los siguientes sencillos. La idea es que sea un álbum conceptual donde ”, agrega.

Al igual que otros artistas de esta generación, Leonardo prefiere no encasillarse en un solo género; es más partidario de mantenerse abierto a las posibilidades sonoras en pro de la experimentación, como lo hace en su primer sencillo donde se escucha una fusión de rock con música ranchera y electrónica.

“Principio es un rock alternativo con ranchera, en el que luego meto un poco de música electrónica. Trato de estirar la liga de lo que creemos que está bien o que está normalizado, mantengo cerca todas mis influencias musicales en ese proceso creativo. Así que lo mismo puedo cantar una norteña que escuchar jazz y hablarte de los grandes del jazz como escuchar pop y rock. John Mayer me gusta mucho al igual que los Beatles, también C. Tangana y un artista mexicano que me encanta que se llama Nsqk, tiene algo que se llama Roy que me cambió mi vida”, ahonda el artista en sus referentes.

Leonardo Pinto estudia actualmente la licenciatura en Producción y Ejecución Musical en Music City College . Dice que otra de sus pasiones es la producción, y ha trabajado haciendo con esto con otros artistas.

“El artista es solo el 1% de toda esta industria, así que quien se para en el escenario y canta es solo una cara de 300 que están atrás como los productores, los compositores, los manejadores… cada una de estas labores es muy noble. En mi caso me gusta mucho saber que he hecho mi aportación y he puesto mi granito de arena por la música desde las sombras produciendo, grabando, componiendo, arreglando… todo esto es un trabajo de equipo, es por y para el arte y por y para la música y todos son peldaños”, asiente.

Como músico ha trabajado también con otros proyectos locales como Mascabado, Los Velts y Aveiro, con quien giró recientemente por Cuernavaca, Puebla, Guadalajara y Ciudad de México.