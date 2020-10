Benny Ibarra enfrenta la vida sin miedos

En 1981 un joven Benny Ibarra iniciaba su carrera en el grupo Timbiriche, cumpliendo así uno de sus sueños: dedicarse a la música. Su estancia en ese grupo sembró en él una semilla que fue creciendo hasta convertirlo en un artista multifacético capaz de estremecer a un recinto con sus canciones, y al día siguiente adentrarse en la literatura para interpretar al Quijote en una obra de teatro.

A casi 40 años de haber incursionado por primera vez en la industria, y con 50 años de edad recién cumplidos, el intérprete entra en una etapa de introspección en la que agradece tener la oportunidad de explotar su pasión, y mantener a su familia con su trabajo. Lejos de atravesar por un periodo de crisis, abraza esta etapa de su vida con orgullo.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"No me dio miedo llegar a esta edad, me pasó en otros 'cambios de piso', pero en este no. Me siento con otro tipo de energía, este cumpleaños viene con una responsabilidad muy linda, con cierto desapego. Dejé de preocuparme, mi hija incluso me dice que ya no hablo tanto como antes, esto ha sido parte del proceso”, compartió a El Sol de México.

Acostumbrado a enfrentar los retos del día a día con su mejor cara, el también actor encontró en la cuarentena una oportunidad para reencontrarse consigo mismo y explorar nuevas facetas. Durante los últimos meses ha incursionado en la jardinería al lado de su esposa, Celina del Villar, y ha disfrutado de la compañía de sus hijos. “Ya hasta nombre le ponemos a cada plantita, Celina se ha vuelto también una gran cocinera”, señaló entre risas.

Sin embargo, reconoce que el repentino encierro afectó su parte creativa, ya que en un inicio no sabía cómo reaccionar ante esta situación sin precedentes. “Uno pensaría que teníamos todo el tiempo del mundo para hacer grandes rolas, pero a mí me inhabilitó. Me costó trabajo entender qué estaba pasando, nos vimos en la necesidad de reinventar una industria y hacer las cosas vía remota”.

Aunque reconoce que los nuevos formatos de conciertos no son la manera ideal de compartir su música, le satisface que se descubran maneras de acercarse a su público y el mundo siga caminando gracias a la tecnología.

Para sumarse a esta lista de artistas que ofrecen presentaciones en la nueva normalidad, unirá su talento con Paty Cantú y María León para ofrecer un autoconcierto el próximo 8 de octubre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, el cual se transmitirá también a través de la plataforma Ticketmaster Live.

“Este es un experimento social, hay que ir con el corazón abierto y ver cuál es la mejor manera en que nos podemos conectar todos, para divertirnos de una manera sana y que todo el mundo salga bien. Nosotros vamos a hacer un repertorio entrañable y una serie de dinámicas para que sea entretenido”.

Ahora que se están retomando poco a poco las actividades, Benny volverá al rodaje de la secuela de Un padre no tan padre (donde comparte créditos con Héctor Bonilla), que se interrumpió debido a la cuarentena. En materia musical, planea finalizar el disco en el que ha venido trabajando durante los últimos meses y regresar al teatro con una nueva temporada de Novecento.