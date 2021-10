Beshita es la octava expulsada de MasterChef Celebrity México

Con incredulidad, exclamando "¿yo?", al escuchar a la Chef Betty la confirmación de que fue expulsada, Bebeshita recibe el veredicto en la octava noche de transmisión de MasterChef Celebrity México 2021, la noche del pasado viernes 8.

“Quien debe de abandonar la cocina es… Eres tú, Bebeshita”, le expresa la juez Betty.

Entre el bullicio de sus compañeros en el balcón y sorprendida ella misma, Daniela Alexis Bebeshita, reitera contrariada: "¡Yo!, ¡soy yo!".

“Laura puedes quitarte el mandil y subir al balcón por favor”, le pide la chef Betty a Laura Flores, al salvarla del reto de eliminación.

Antes el chef José Ramón Castillo, les informó: “Cocineras atención Bebeshita y Laura, entre ustedes dos está la eliminada de hoy”, porque no pasaron la prueba del reto que les puso el chef Adrián Herrera de preparar un salteado con carne de res y especias. La receta es muy sencilla, los ingredientes son muy mexicanos. Hechos con una técnica oriental. Lo que se intentó era ver estas diferencias de intensidad, de perfumes con el comino”, les recordó.

Previamente, Aristeo Cázares, Stephanie Salas y Aída Cuevas, cumplieron con el objetivo impuesto en la cocina y el chef Herrera le confirmó que subirían al balcón sin contratiempos.

Tanto a Laura Flores como a Bebeshita -blogger, cantante y actriz-, la chef Betty, les explicó, por qué sus platillos fallaron: “Hubo errores en los dos platos y creo que hay mucho que aprender en la cocina de MasterChef, no sólo de cocina, sino de carácter, de emociones y de enfrentar retos todos los días”.

Antes al veredicto, Bebeshita señaló que “sinceramente le fue peor al plato de Laura, siento que yo no me voy”. Pero ella fue la elegida.

“Entré aquí pensando que era un juego -dijo Laura Flores-, ahora puedo decir que sacar adelante las cosas sin caer en ser víctima de toda la presión que te pone a trabajar, es muy difícil".

La actriz y cantante ofreció su lugar, "si habría que decidir entre Bebeshita y yo, me voy yo. Ella es una mujer que quiere aprender, que quiere estar. No es justo que me quede yo y se vaya ella. Subo al balcón y no puedo dejar de llorar porque se va Bebeshita”.

Bebeshita se despidió de MasterChef Celebrity México 2021, "para siempre" como se lo recuerda la conductora Rebecca de Alba, con estas palabras: “Obviamente me siento triste. No sé cocinar, me encanta cocinar, la verdad es que me gusta y estando aquí me di cuenta que sí tiene razón Betty en decir, MasterChef te cambia la vida, porque sí me la cambió y que los quiero mucho. Los quiero mucho. Mami se va a poner triste, pero ya estaba sorprendida que había llegado a tanto. De verdad es un honor compartir con ustedes esto”.

Y así la despidió la chef Betth: “Siempre he dicho que la cocina de MasterChef marca, que nos hace mejores seres humanos y que nos hace mejores cocineros. De corazón te digo, que admiro la persona que descubrí aquí. Yo veía en la televisión a otra persona. Para mí, tú eres un ser humano que poca gente conoce, lleno de candidez. Yo te digo que ha sido un honor tenerte en la cocina y yo aprendí de ti, gracias Bebeshita por permitirlo”.

A lo largo de la transmisión quienes destacaron por sus platillos fueron Paty Navidad, Choco, Germán Montero y Laura Zapata por postres; después Mauricio Islas, Tony Balardi, Paco Chacón y David Salomón, quienes subieron al balcón y no estuvieron en el reto de eliminación.

A todos se les permitió en el segundo reto de platillos cocinar con un familiar o un amigo infantil, fue Germán, con su hijo Germán Jr., Mauricio, con su hijo Emiliano, Choco, con su hijo Iker y Aída con su nieto Rodrigo.

Por cierto, Balardi desde el inicio del programa tuvo un arranque de ira contra Laura Zapata porque le quitó un bombón cubierto de chocolate de su caja misteriosa para el primer reto, y con Paco, porque se metió intempestivamente a hacerle coro en una poesía que él estaba declamando, enfrente de todos. MasterChef Celebrity México 2021, se transmite los vienes a las 19:30 horas por Azteca Uno.