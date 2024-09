Bratty madura en su carrera musical y prepara concierto en el Teatro Metropólitan

Antes de ser cantante, Bratty recuerda que acompañada de su madre visitó a una persona que leyó su futuro. Ésta predijo que sería famosa, algo que ella no creyó.

Actualmente, con tres discos de estudio en su haber, la teoría que escuchó hace tiempo cobra relevancia. El Teatro Metropólitan, Auditorio BB, festivales como el Vive Latino, e incluso Coachella, son algunos de los escenarios que la cantautora originaria de Culiacán ha pisado con éxito.

"Cuando tenía como 15 años recuerdo que mi mamá me llevó a uno de esos lugares donde te leen el futuro, con una señora. Yo no creía en eso, pero me dijo 'Tú vas a ser famosa'. Dije 'está loca esa señora", narró entre risas la intérprete de "Continental".

"De repente hay cosas que no vemos que el universo ya lo tiene planeado para ti y que va a pasar. Sólo falta que tú te lo creas", añadió la cantautora.

Actualmente, Bratty está recorriendo el "Tres Tour" donde presenta, entre otras canciones de su repertorio, los temas de su último álbum "Tres". "Últimamente veo mi vida con más color, no sé si es porque cambió mi perspectiva. Creo que he madurado, veo la perspectiva de las cosas, si no pasan, ya no me 'agüito'. Trato de decir: por algo pasó", comentó.

"También de disfrutar el presente, porque es algo que me ha costado hacer. Siempre pienso en el futuro y luego me desconcentro. Trato de disfrutar", añadió.

Se mantiene vulnerable

Bratty debutó con el disco "Delusión" de 2019, para después lanzar "tdbn" en 2021. Entre las virtudes de su proyecto musical, Bratty resalta la vulnerabilidad. "Creo, no sé, que no hay mucha música que sea verdaderamente vulnerable, ya todas son más superficiales".

"Siempre trato de recordarme por qué empecé a hacer esto, para expresarme, sacar lo que estaba sintiendo. Eso también lo vuelve un proyecto real. Es importante saber que diste lo mejor, que no pretendiste ser alguien que no eras.", explicó la cantante.

Volverá al metropólitan

En una fecha de "Tres Tour", Bratty volverá a presentarse en el Teatro Metropólitan este 28 de septiembre, recinto en el que dará un concierto en formato de una banda con cuatro integrantes.

Aunque por ahora descartó la posibilidad de lanzar nuevo material, Bratty aseguró que está en una etapa muy temprana del próximo álbum.

"He estado escribiendo en mi cuarto pero todo es un proceso. Todavía no es el momento, por lo menos este año. Estoy enfocada en el tour, darle un gran cierre a este disco, como se lo merece y pensar en el año que viene, que se está trabajando desde ahorita", finalizó.