BTS presente en el Disney Plus Day

Dentro del marco de las celebraciones por el Disney Plus Day, se estrenó la cinta "BTS: Permission to Dance on Stage", la cual documentó los cuatro shows realizados por la agrupación de K-Pop en el SoFi Stadium, a fines del 2021.

Éste es el primero de tres proyectos relacionados con la banda que se estrenarán en la plataforma. Los siguientes que llegarán en los próximos meses son "In the Soop: Friendcation“ y “BTS Monuments: Beyond the Star“, una serie de documentales que plasman la historia del grupo desde sus inicios.

Te puede interesar: Ellos forman una familia diferente; así es la primera producción mexicana de Disney

Otros títulos como la cinta "Thor: Amor y trueno", la serie juvenil de terror "Tierra incógnita", la docuserie "Creciendo", así como el cortometraje "Los Simpson: Bienvenidos al club".

La Ciudad de México se sumó al Disney Plus Day, con un evento en el Frontón México, donde el elenco de Myst ofreció un vistazo de algunos de sus números inspirados en las canciones más icónicas de Disney.

Virales Disney podría perder pronto derechos de exclusividad sobre Mickey Mouse

Asimismo, se realizó una proyección especial del primer cortometraje de "Cars: Aventuras en el camino", y la nueva adaptación de la cinta "Pinocho", ambos también ya disponibles en la plataforma.