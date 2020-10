Carlos Moreno prepara su próxima telenovela

Con 32 años desempeñándose como productor, Carlos Moreno ha sido testigo de los cambios en la televisión a lo largo de las décadas, y la manera en que se han ampliado poco a poco los límites al momento de presentar historias de amor. Aunque reconoce que algunos romances ameritan escenas sugerentes, él prefiere mantenerse al margen de esta tendencia, pues está consciente que quienes ven la televisión suelen estar acompañados por menores de edad.

"El romanticismo se puede dar de muchas maneras, no necesariamente con contacto físico. Tengo que ser respetuoso con la gente que nos ve, hay quienes tienen hijos chiquitos, y debemos cuidar hasta dónde podemos enseñar. Al final son historias de amor, no dramas sexuales. Hay mamás que no desean que sus pequeños vean más allá de lo lógico, por eso nunca nos pasamos", declaró.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Para su próxima telenovela, que llevará por título Fuego ardiente, cumplirá con esta premisa de ofrecer a la audiencia una historia apta para todo público, libre de escenas explícitas y violencia. El guion, que narra la historia de una familia que se dedica a la producción de aceite de oliva, corrió a cargo de Martha Carrillo y Cristina García, con quienes en numerosas ocasiones ha conversado acerca de los límites en la televisión.

"Esta novela se va a transmitir a las 18:30, es muy diferente a las de las 21:30. Eso lo comenté con mis escritoras, yo por ejemplo recuerdo cuando mis hijas tenían nueve años, por qué iba a permitir que alguien les diera un curso de educación sexual. Es muy delicada esta parte, cada familia educa a sus hijos de forma diferente, y uno como productor no se debe meter".

Gossip Rosy Ocampo da una mirada diferente a las telenovelas con Vencer el desamor

Aunque la competencia con las plataformas digitales podría implicar un motivo para "subir el tono" de los romances en pantalla, Moreno se siente tranquilo porque no las considera una amenaza, ya que su ventana es la televisión abierta y confía en que sus espectadores se mantendrán fieles siempre y cuando les ofrezcan productos de calidad.

Fuego ardiente contará con las actuaciones de Fernando Ciangheroti, Arturo Peniche, Laura Flores y Yolanda Ventura en los papeles principales. Se tiene contemplado iniciar el rodaje de los 97 capítulos (que se llevará a cabo en Sonora) en noviembre próximo, para salir al aire en febrero de 2021.