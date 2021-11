Carmen Salinas tiene actividad cerebral leve, dicen sus familiares

Carmen Plascencia, nieta de la actriz Carmen Salinas y Gustavo Briones, su sobrino y quien ha dado la mayoría de los informes acerca de la salud de la actriz, informaron la noche de este sábado que, según el más reciente reporte médico, la también productora tiene "actividad cerebral leve" y sus signos vitales continúan funcionando.

"Sigue igual, no ha habido ni mejoría ni deterioro. Sigue grave; estable, pero grave. Las tomografías, han sido dos las que le han hecho, están igualitas, en el electro sí le encontraron actividad en su cerebro", señaló Briones.

"Lo que marcan los estudios que se le han hecho a lo largo de estos días es una condición grave", agregó Carmen Plascencia. "Lo que los médicos nos dicen es respecto a su estado, no hay mejoría y no ha empeorado, no me atrevería a decir que esto es esperanzador, simplemente nos dicen que el estado en el que está hoy, es que hay actividad cerebral leve, los estudios marcan que sigue siendo una condición de coma natural grave", precisó.

Añadió que sus signos vitales siguen estables, "sin cambios durante el día".

Gustavo Briones confió en que sucederá, como toda la familia espera, "un milagro" respecto a la recuperación de la actriz. "Estamos con la fe de que Dios nos va a hacer el milagro y vamos a salir adelante", concluyó.