Celebra el Día Internacional del Heavy Metal con dos bandas queretanas

Desde el 2011 por iniciativa de fanáticos del metal se conmemora el Día Internacional del Heavy Metal con el objetivo de rendirle homenaje a las bandas emergentes de los años 70 que lideraron este movimiento en Reino Unido y Estados Unidos.

Existen dos fechas en las que se conmemora a éste género musical: 16 de mayo, que fue propuesto luego del fallecimiento de Ronnie James Dio, músico integrante de Black Sabbath, Elf, Rainbow, entre otros; y el 11 de noviembre, introducida por el canal estadounidense VH1 inspirado por el falso documental “This is Spinal Tap” por su frase “estos van a once (these go to eleven)” en referencia al volumen estándar de 1 al 10, indicando que el heavy metal tiene que “sonar más alto”.

En Querétaro este género que tiene sus orígenes en el blues rock, hard rock, rock psicodélico y rock ácido se hace presente en dos agrupaciones: Split Heaven y Tulkas.

Los “Death-Riders”

Foto: Cortesía | Instagram @Splitheaven

Integrado por Jason Conde-Huston, Armand “Hank” Ramos, Carlo Hernández y Tomás Roitman, Split Heaven, también conocidos en la escena como “Death-riders”, ha estado activo desde 2003. Su álbum debut fue lanzado en 2008 y hasta la fecha cuentan con cinco álbumes de estudio.

Blogs especializados en heavy metal como Metal Gods TV, Metal Temple, FFM-ROCK y Powe Metal le dieron una puntuación 9/10 a su último disco “Electric Spell”, el cual fue lanzado el 21 de octubre de 2021.

De momento no tienen un evento próximo; no obstante, el 14 de enero de este año informaron en su Facebook oficial que se encontraban componiendo su próximo disco. Entre sus canciones más populares se encuentra “Sacred Fire”, “Speed of the Hawk” y “Iron Witch”.

Tulkas Thrash

Foto: Cortesía | Instagram | @tulkas_tharsh

Conformado por Javier Trapero, José Chávez, Edgar Castañeda, Aruh y Pach, Tulkas es una banda de thrash metal, un subgénero más agresivo del heavy metal y que se caracteriza por ritmos pesados, rápidos y de ritmo cortante. Están activos desde el 2010 y cuentan con dos álbumes de estudio, tres EP y dos sencillos.

The Beginning of the End fue su último lanzamiento musical que tuvo lugar en 2020 y se encuentra integrado por cinco canciones, teniendo una duración total de 23 minutos. Outsider God Creation (O.G.C), Conquer Evil y The Shortest Straw- Metallica Cover son de sus tres canciones que cuentan con mayor reproduciones en Spotify.

Actualmente se encuentran de gira con Lethal Creation, The Unholy, Obesity y Douchebagz en el Hecho en México Tour 2023. Su próxima fecha es en Toluca el 19 de mayo. El 16 de junio se presentarán en Hidalgo, el 17 en Veracruz y 30 en Monclova. Finalmente, el 1 de julio se presentarán en Monterrey y el 29 de ese mismo mes culminarán su recorrido en Querétaro en el Museo de la Ciudad.

Hasta el momento no se han habilitado la venta de boletos para Querétaro, por lo que es necesario estar al pendiente de su Facebook oficial para más información. Para la fase 1 de la venta han manejado una promoción de 2x1 de entre 300 a 400 pesos, el meet & greet + playera oficial del tour entre 500 y 600 pesos, la fase 2 desde 250 a 350 pesos y para el día del evento un costo de 350 pesos.

