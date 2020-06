A los 28 años muere Yohan, estrella de K-Pop e integrante de TST

Yohan, la estrella surcoreana del K-Pop e integrante del grupo Top Secret (TST), murió a los a los 28 años de edad.

Por medio de un comunicado, la agencia del grupo, KJ Music Entertainment reveló la noticia de su fallecimiento y dio sus condolencias por la "terrible pérdida".

"Nos entristece transmitir las noticias más desafortunadas y dolorosas. El 16 de junio, el miembro de TST Yohan dejó este mundo".

tw||death/passing



KJ Music Entertainment has released a statement confirming Yohan has unfortunately passed away. Please refrain from spreading any rumors of his passing and respect him and his family. Many condolences go out to his family and friends and HANA pic.twitter.com/MpNsfGlS0z — SoftHours17 (@scott_rhian) June 17, 2020

Asimismo, pidió a los medios de comunicación no especular sobre las razones de su deceso por respeto a la familia del cantante.

Y es que hasta el momento, sus más allegados no han querido dar detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Recientemente el artista había celebrado su cumpleaños y al mismo tiempo había expresado sus deseos de viajar tras verse impedido por la pandemia de Covid-19.

Ver esta publicación en Instagram 여행가고 싶다✈ Una publicación compartida por 김요한 (@yohanee0416) el 31 de May de 2020 a las 2:32 PDT

Fue en 2015 cuando Yohan debutó en el K-Pop con el grupo "NOM" para luego pasarse a la boy band "Top Secret" en 2017.

Recientemente había debutado como solista con el álbum "Count down".

Cabe destacar, que esta muerte se suma a los fallecimiento de otras estrellas del K-Pop como Cha In-ha y Goo Hara, quienes fueron encontrados sin vida el año pasado.

Te recomendamos el video ⬇️