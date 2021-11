"All Too Well" de Swift desbanca a "American Pie"

"American Pie" había mantenido la marca como el hit número uno más extenso desde que llegó a las listas en enero de 1972

Foto: AFP

Después de casi 50 años como el hit número uno de mayor extensión de todos los tiempos, finalmente es hora de decirle adiós a "Miss American Pie". La cantante pop Taylor Swift destronó a la épica pieza de 8 minutos y 42 segundos de Don McLean sobre el "día en que la música murió" con su versión de 10 minutos y 13 segundos de su gran éxito "All Too Well (Taylor's Version)", que se disparó para tomar el número uno en la lista de las mejores canciones de esta semana, según el rastreador de la industria musical Billboard. La versión extendida del éxito de Swift fue lanzada recientemente en su álbum regrabado "Red (Taylor's Version)". Swift lanzó dos nuevas versiones de la canción, la versión de 10 minutos y otra con una duración de alrededor de cinco minutos. Celebridades Taylor Swift publica nueva versión de su tema "Christmas Tree Farm" Según las reglas de las listas de Billboard, ambas canciones se agruparon en una lista, lo que hizo más posible que Swift ascienda al primer puesto del Hot 100. "American Pie" había mantenido la marca como el hit número uno más extenso desde que llegó a las listas en enero de 1972. "Ustedes enviaron una canción de 10 minutos al Número Uno por primera vez en la historia", dijo Swift, de 31 años, al dirigirse a sus fanáticos en la red Instagram. Swift ha tenido un éxito rotundo al cumplir su promesa de volver a grabar sus primeros seis álbumes para poder controlar sus derechos. Esa jugada de poder surgió a raíz de su pelea pública con el magnate de la industria Scooter Braun sobre la compra de su sello anterior por parte de la compañía de éste, lo que le dio una participación mayoritaria en las grabaciones maestras (masters) de los primeros seis álbumes de la cantante y compositora. Celebridades Taylor Swift y Beyoncé pueden hacer historia en los Grammy Posteriormente, Braun vendió los derechos maestros de las obras de Swift a la empresa de capital privado Shamrock Holdings. Swift ya ha lanzado dos re-grabaciones de sus seis primeros álbumes: "Fearless" y "Red". Así, le quedan ahora cuatro por volver a grabar, después de que se le permitió por contrato comenzar el proceso en noviembre de 2020.

Después de casi 50 años como el hit número uno de mayor extensión de todos los tiempos, finalmente es hora de decirle adiós a "Miss American Pie". La cantante pop Taylor Swift destronó a la épica pieza de 8 minutos y 42 segundos de Don McLean sobre el "día en que la música murió" con su versión de 10 minutos y 13 segundos de su gran éxito "All Too Well (Taylor's Version)", que se disparó para tomar el número uno en la lista de las mejores canciones de esta semana, según el rastreador de la industria musical Billboard. La versión extendida del éxito de Swift fue lanzada recientemente en su álbum regrabado "Red (Taylor's Version)". Swift lanzó dos nuevas versiones de la canción, la versión de 10 minutos y otra con una duración de alrededor de cinco minutos. Celebridades Taylor Swift publica nueva versión de su tema "Christmas Tree Farm" Según las reglas de las listas de Billboard, ambas canciones se agruparon en una lista, lo que hizo más posible que Swift ascienda al primer puesto del Hot 100. "American Pie" había mantenido la marca como el hit número uno más extenso desde que llegó a las listas en enero de 1972. "Ustedes enviaron una canción de 10 minutos al Número Uno por primera vez en la historia", dijo Swift, de 31 años, al dirigirse a sus fanáticos en la red Instagram. Swift ha tenido un éxito rotundo al cumplir su promesa de volver a grabar sus primeros seis álbumes para poder controlar sus derechos. Esa jugada de poder surgió a raíz de su pelea pública con el magnate de la industria Scooter Braun sobre la compra de su sello anterior por parte de la compañía de éste, lo que le dio una participación mayoritaria en las grabaciones maestras (masters) de los primeros seis álbumes de la cantante y compositora. Celebridades Taylor Swift y Beyoncé pueden hacer historia en los Grammy Posteriormente, Braun vendió los derechos maestros de las obras de Swift a la empresa de capital privado Shamrock Holdings. Swift ya ha lanzado dos re-grabaciones de sus seis primeros álbumes: "Fearless" y "Red". Así, le quedan ahora cuatro por volver a grabar, después de que se le permitió por contrato comenzar el proceso en noviembre de 2020.