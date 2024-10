¿Amaia Montero regresará a La Oreja de Van Gogh?

Si haz estado pendiente de las noticias de la industria musical, posiblemente ya te habrás enterado que Leire Martínez recién anunció su salida de la banda española, La Oreja de Van Gogh, luego de haber formado parte de ella por 17 años.

Si bien, para algunos esta noticia los agarró por sorpresa, no es la primera vez que la agrupación realiza un cambio en su voz principal. Antes de Leire Martínez, Amaia Montero fue la voz principal del proyecto sonoro de 1996 al 2007, y quien supuestamente volverá a la banda.

Celebridades ¿Belinda escribió una canción sobre Cazzu?

La salida de Montero se suscitó justo cuando La Oreja de Van Gogh había alcanzado su mayor auge. Recién habían lanzado “Guapa”, su cuarto proyecto sonoro que fue acreedor de un Grammy Latino por “Mejor álbum vocal pop dúo o grupo”.

En su momento, se dijo que la salida de la vocalista ocurrió debido a los roces que tenía con algunos miembros del grupo; sin embargo, Amaia desmintió dichas especulaciones a través de un comunicado oficial en el que compartía su deseo por convertirse en una cantante en solitario.

Ahora con la salida de Leire Martínez el grupo ha dejado en claro que la separación sí se trata de diferencias profesionales entre ellos.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos podido conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, señalaron a través de un comunicado oficial.

Celebridades ¿El corazón de Lucero tiene dueño? Especulan nuevo romance para la cantante

Aunque Amaia y Leire han sido la cara de la banda durante sus respectivas épocas, son Pablo Benegas, Xabi San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes quienes realmente toman las decisiones del proyecto, detalle que ha sido señalado por los fans del grupo.

“Que feo despedir así a la persona que ha hecho posible la continuidad del grupo durante 17 años más. Estando en una situación difícil y siendo ninguneada en más de una ocasión, por no hablar del rumor de que regrese la vocalista original. Ni hablar, Leire se merece más respeto”, “Todo esto gracias a la gente que nunca superó que Amaia se fuera del grupo”, “Lo siento, pero así no amigos. Leire es LOVG y esas no son formas de terminar”, fueron algunos de los comentarios.

Los primeros rumores del regreso de Montero a la banda se dieron tras las presentaciones de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España. La cantante había invitado a Amaia a subir al escenario a cantar “Rosas”, un tema de La Oreja de Van Gogh, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Foto: Cortesía / @amaiamonterooficial

Respecto esta presentación, Leire Martínez manifestó su incomodidad ante los comentarios que anhelaban el regreso de Amaia a la banda, sobretodo porque ella había formado parte del proyecto más años que lo que duró Montero.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Hasta el momento, Martínez no ha compartido su postura sobre su salida, sin embargo mantiene el respaldo del público que rechaza esta movida.