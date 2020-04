Bocelli pedirá "por el don de la fe y la esperanza" de la humanidad"

El tenor italiano Andrea Bocelli elevará este domingo de Pascua una "plegaria" musical desde la Catedral de Milán, con la que, según explicó en una entrevista, pedirá "por el don de la fe y la esperanza" de la humanidad, no sólo durante la actual pandemia del coronavirus, sino para lo que viene después.

"Estoy preocupado, como todas las personas responsables, no tanto por el problema presente del virus, que me parece que pronto va a estar superado, sino porque el futuro presentará grandísimas dificultades que debemos superar con buena voluntad y paciencia", dijo Bocelli en una conversación a través de internet desde su casa en Forte dei Marmi, un pueblo costeño en el norte de la Toscana.

Por eso, rechaza que esta iniciativa -que lleva por nombre Music for hope (Música para la esperanza)- se trate de un concierto o una presentación. "Es una plegaria. E invito a todos los que me quieran acompañar. Podrán sumarse en espíritu", indicó. La transmisión en vivo podrá verse a través del canal de YouTube del artista.

"Yo lo que siempre pido es el don de la fe, de la esperanza y la humildad, que creo que es el único antídoto para poder eliminar el virus de la faz de la tierra", añadió sobre su intención de elevar también dicho pedido este Domingo de Resurrección.

Música y simbolismo por la humanidad

La idea de este recital, justamente, nació de las autoridades de la Catedral y la Alcaldía de Milán, por lo que el cantante de inmediato les dijo que sí, pues le conmueve poder hacerlo en el norte de Italia, la zona cero de la pandemia en ese país.

"El Duomo de Milano tiene un significado especial. Es un símbolo muy importante de la Cristiandad y en este momento es el emblema de una de las ciudades más afectadas por el virus a nivel mundial”, acotó.

Con total libertad para escoger el repertorio, Bocelli reveló que interpretará cuatro piezas reconocidas de música sacra y el himno cristiano Amazing Grace, que para muchos "es el símbolo de pasar de una vida disoluta a una vida de gran fe y esperanza".

Acompañado únicamente por el organista oficial del Duomo, Emanuele Carlo Vianelli, y con una catedral vacía, Bocelli comenzará con "una invocación a la virgen, que es la que nos socorre a todos".

Se trata del Ave María del compositor francés Charles Gounod, seguido por el aria soprano Sancta María, parte del intermedio de la ópera Cavalleria Rusticana del compositor italiano Pietro Mascagni.

Luego seguirá con Domini Deus de la Petite messe solennelle de Gioachino Rossini y terminará el apartado de música religiosa con el Panis Angelicus de Santo Tomás de Aquino.

Todas estas piezas ya han formado parte del repertorio del tenor desde hace varios años, incluso acompañado de Vianelli, por lo que está tranquilo.

"Conozco bien el Duomo, por eso no hemos ensayado", indicó.

Más sonidos para sanar

El trabajo de Bocelli no terminará este domingo. El próximo sábado, 18 de abril, participará por invitación de Lady Gaga en el concierto de recaudación de fondos One World: Together At Home, que busca financiar el Fondo de respuesta solidaria de la Organización Mundial de la Salud.

Ese dinero se destinará a comprar equipo de protección personal, así como pruebas para el coronavirus y la capacidad de procesarlos en laboratorios, con la finalidad de luchar contra una pandemia que ya ha infectado a casi dos millones de personas en todo el planeta.

"Muchos artistas van a participar y le dije (a Gaga) inmediatamente que sí también", manifestó el cantante.

Allí, Bocelli estará acompañado de otros grandes artistas como Chris Martin, Billie Eilish, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, J Balvin, Eddie Vedder o Stevie Wonder.

Esta presentación también se podrá ver en todo el mundo de forma gratuita desde plataformas como YouTube, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram y Twitter, entre otras, además de canales locales de televisión.

El artista italiano contó también que tiene en marcha un programa de recaudación de fondos a través de la página de su fundación en GoFundMe.

Pero además del dinero, necesario para "ayudar a los que nos ayudan", para Bocelli es esencial que las personas descubran su esperanza y su fe, porque "la mayoría de nosotros pensamos que tenemos fe, más que bien".

"Como yo, soy creyente y siempre he tenido fe, pero somos, creyentes de oportunidad, se creen cercanos. Pero creo que es una fe templada, porque si la fe del hombre fuera verdaderamente profunda, creo que este problema no existiría", reflexionó.

De hecho, Bocelli dice que durante esta crisis ha "descubierto, más bien confirmado, la extrema fragilidad humana, que la humanidad es muy frágil y solo con fe y unidos podemos protegerla", concluye.