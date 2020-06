Ante Covid-19, Miley Cyrus pide al presidente de España unir fuerzas y así le responde

Ante la pandemia, Miley Cyrus exigió acciones al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez para proteger a la población más vulnerable.

Por medio de su cuenta de Twitter, la cantante hizo un llamado a los líderes para seguir luchando contra el coronavirus y proteger a la población más necesitada.

Spain, you united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must keep standing together to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @sanchezcastejon? #GlobalGoalUnite⭕️ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020



"España, ustedes se unieron en solidaridad con Black Lives Matter junto a Estados Unidos. Tenemos que seguir juntos contra la Covid-19 y su impacto desproporcionado en comunidades marginadas, especialmente entre gente de color, por favor, únanse".

Cyrus también se dirigió a los líderes del gobierno de Irlanda y Holanda, con mensajes muy similares, en los que señaló el vínculo entre las desigualdades raciales y el acceso los servicios sanitarios.

Así responde el presidente

El presidente del Gobierno español aseguró a Cyrus que España tiene un "compromiso fuerte" en la protección de los más vulnerables contra el coronavirus, con iniciativas que garantizan su acceso equitativo a los tratamientos.

Spain is coleader in initiatives such as the ACT-Accelerator to achieve equitable access to vaccines, treatments and diagnosis to fight #COVID19. Ours is a strong commitment, Miley. Unity and multilateral response is the only way forward not to let anyone behind. #GlobalGoalUnite https://t.co/LKSNL18asN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 13, 2020

"España es colíder de iniciativas como el Act-Accelerator para lograr un acceso equitativo a vacunas, tratamientos y diagnósticos para luchar contra la Covid-19. La respuesta unida y multilateral es el único camino para no dejar a nadie atrás".

Unidos en el Global Citizen

Finalmente, la artista le pidió al mandatario que se uniera a la iniciativa de la fundación Global Citizen, a lo que el presidente aceptó su invitación.

Thank you! Will you join us on June 27 for #GlobalGoalUnite to help close the funding gap for the most vulnerable? Testing, treatments, and vaccines for everyone everywhere ... We need your leadership! https://t.co/c86AeO4DFz — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020

El programa que fomenta la autora de "Wrecking Ball" es una iniciativa de la fundación Global Citizen que pide a los líderes europeos asegurar el acceso a tratamientos médicos en igualdad de condiciones para todos los habitantes.

Global Citizen organizó en abril el macroconcierto solidario "Un Mundo: Todos en Casa", junto a la Organización Mundial de la Salud, que recaudó 127 millones de dólares para la crisis del coronavirus.

Con información de EFE