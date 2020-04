Artistas lanzan campaña #Loverecordstores en redes sociales

De no haber sido una estrella planetaria, Elton John habría abierto una tienda de discos. Así lo asegura el cantante británico que, como otros artistas, participa en una campaña internacional para apoyar a estos comercios independientes amenazados por el impacto económico de la COVID-19.

La campaña #Loverecordstores, impulsada en las redes sociales por Jason Rackham, director general de la discografía Pias en Gran Bretaña, invita a artistas y a personas anónimas a colgar videos cortos o mensajes acerca de su tienda preferida. Y a comprar si es posible.

"Una buena tienda de discos es como el hermano mayor ideal, el que sabe tocar la mejor música y te muestra el camino", dice a la AFP Rackham, preocupado por el futuro de este eslabón de la cadena cultural, muy vulnerable en tiempos de pandemia de covid-19 y confinamiento.

Un lugar "mágico"

Elton John, con sus gafas de cristales ahumados rojos, fue uno de los primeros en colgar un video en las redes sociales.

Sentado en la cocina de su casa de Londres, confía que si el éxito no le hubiese acompañado, le habría gustado abrir una tienda de discos, un lugar "mágico", "fascinante", "vital" para él.

La megaestrella Taylor Swift hizo una donación a una tienda de Nashville (Estados Unidos). Aunque el monto no fue revelado, la prensa local aseguró que cubre con creces sobras los sueldos de los empleados.

Otros artistas y grupos colgaron mensajes de apoyo como New Order, Franz Ferdinand, Peter Gabriel, Paul Weller (expilar de The Jam), Marc Almond (fundador de Soft Cell), Primal Scream, The Divine Comedy y Keane.

La joven cantante de "soul" Joy Crookes posa con el vinilo del álbum The Clash el primero del grupo The Clash.

Uno de los miembros de Sleaford Mods publicó una extravagante secuencia -filmada antes del confinamiento-, en la que se mueve como un robot en una tienda de discos al ritmo de una de sus canciones y con el mensaje: "¿En qué otro lugar del mundo se puede hacer lo mismo?".

La discográfica Beggars propone una dirección internet que cartografía por países las tiendas de discos que venden en línea (https://indieretail.beggars.com/).

Además de la compra por internet, también se puede apoyar a estos comercios adquiriendo vales para utilizar posteriormente, pero cuyo pago inmediato permite oxigenar la tesorería de estos negocios.

"Baúl de tesoros"

Rackham recuerda sus años de juventud, cuando pasaba horas revolviendo en las cajas de Revolution Records, una tienda de Windsor (Inglaterra), cerca de la facultad de arte.

"Nos podíamos sentar, beber un café e incluso fumar escuchando las novedades. Creo que fue allí donde escuché grupos como Sonic Youth, Pixies y My Bloody Valentine por primera vez. Tenía la impresión de que se trataba de un baúl de tesoros".

Ahora le gusta frecuentar el "Rough Trade", en el oeste de Londres, el mismo citado por Elton John.

Como Rackham, los "adictos" al vinilo solo esperan una cosa: "Cuando acabe el confinamiento, lo primero que haré será ir al restaurante y a la tienda de discos. No, primero a la tienda de discos y luego al restaurante", confía a la AFP Christian Eudeline, redactor jefe del bimestrial francés "Vinyle & Audio".