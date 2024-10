¿Belinda escribió una canción sobre Cazzu?

Este 2024 ha marcado el regreso musical de Belinda con lanzamientos que manifiestan la evolución musical de la cantante como lo son las rolas “Cactus”y “300 noches”, al igual que las colaboraciones que ha realizado con Enrique Iglesias, Natanael Cano, Kevin AMF y Neton Vega.

Sin embargo, en esta nueva etapa de su carrera, Belinda no solo a sacado a relucir su faceta “bélica”; sino que ha mostrado un lado mucho más vulnerable sobre todo el proceso personal que tuvo que atravesar una vez que terminó su relación con Christian Nodal, quien actualmente se encuentra casado con Ángela Aguilar.

Y según las teorías que han generado algunos de sus fans, Beli habría compuesto una canción dedicada a Cazzu, quien fue pareja de Nodal luego de ella y quien tuvo una bebé con el cantante.

“Bugatti” es el nombre del sencillo y por la letra se puede interpretar como un diálogo de la cantante mexicana con alguien a quien recientemente le rompieron el corazón.

“Yo sé que no hay curita que sane ese dolor. Que atravesar un mal de amor, yo por eso ya pasé, la solución ya me la sé. Ponte chula y solo sígueme, no llores bebé, que la vida es una party. Olvídate de él y vámonos en el Bugatti”, es como inicia la rola y que la ha coronado como un “himno de superación post ruptura”.

Serían los versos: “no bajes la nota, eres una Rockstar, super estrella, te quieren opacar, no te dejan brillar porque eres la más bella”, los que harían que el público especulara que se trata de Cazzu, debido a que después de su separación de Nodal comenzaron a especular diversas versiones y algunas críticas hacia la argentina por el tema de la pensión alimenticia.

Finalmente, los cibernautas señalan que Belinda hizo referencia al rumor de que Christian Nodal trató de ponerse en contacto con Cazzu a través de Instagram, luego de que la hubiera eliminado, en la siguiente parte de la canción: “no le escribas, no le llames, no le respondas los mensajes. Si te escribe diciéndote ‘I’m sorry’, tú eres una modelo de revista, desbloquéalo del Insta para que el hijo de puta te vea la story”.

Si bien, no se pudiera decir que Belinda y Cazzu son amigas, resulta inevitable especular que la mexicana busca ofrecerle, a través de la canción, una ayuda a la rapera gracias a la experiencia similar que ambas vivieron durante los últimos años.