Billy Joel sorprende tocando un piano desechado en plena calle

El cantautor Billy Joel ofreció un pequeño concierto improvisado en plena calle cuando se encontró un piano que había sido desechado en una acera en la localidad neoyorquina de Huntington, en Long Island.

Imágenes de vídeo tomadas con un teléfono móvil y que se han viralizado este viernes muestran a Joel, de 71 años y ganador de 5 premios Grammy, interpretando con el piano una complicada canción, identificada por los seguidores como la pieza de ragtime de 1917 "Darktown Strutters' Ball", de Shelton Brooks.

Todo ello, ataviado aun con el casco de moto y la mochila que llevaba en el momento en el que, paseando por la calle, se encontró con el instrumento que algún vecino había decidido desechar.

"¡No está nada mal!", comentó el gigante de la música y escritor de "Uptown Girl" en el video viral, que fue publicado en YouTube el pasado 26 de junio. "Sólo hay que afinarlo un poco", dijo sobre el piano.

I would pay to watch a concert of Billy Joel playing this discarded piano he found in the trash pic.twitter.com/l578dvTgfE — Tim Reilly (@LifeOfTimReilly) July 16, 2020

Joel insistió entonces que el instrumento estaba en buenas condiciones, y que era "una pena tirarlo".

Entristecido por el piano desechado, Joel dijo a las personas que se habían acercado a escucharle que "al menos podría ser donado a la Iglesia de San Vicente o algo".

Después, siguió comprobando el estado del piano: "Son teclas laminadas, los pedales funcionan (...) La mecánica es perfecta", agregó.

El músico del distrito neoyorquino de El Bronx conducía su motocicleta cuando vio el gran instrumento de madera abandonado en la calle.

El representante de Joel confirmó más tarde a la revista People que efectivamente el protagonista del vídeo viral era la estrella musical.

El concierto espontáneo es el primer "espectáculo" en vivo que ofrece el cantautor desde el inicio de la pandemia, que llevó a que dos de sus conciertos en el Madison Square Garden de Manhattan, uno el 19 de marzo y otro el 10 de abril, fueran cancelados.