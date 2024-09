Celebran el punk en Hay Festival: Glen Matlock hablará de su experiencia en Sex Pistols

Si nadie lo reconociera en la calle como uno de los fundadores de Sex Pistols, Glen Matlock pasaría desapercibido entre la gente. Su look actual se aleja del estereotipo punk que se asocia con la música que lo colocó en el gusto de los melómanos desde los setenta. Chamarra de cuero con estoperoles, pantalón de mezclilla y peinado desenfadado. En su lugar, el bajista británico viste sencillo, pero cuando empieza a hablar su forma de pensar lo delata.

Glen Matlock se reunió ayer con la prensa para platicar del evento que encabezará este sábado 7 de septiembre en la Cineteca Rosalío Solano. El músico charlará sobre su experiencia con Sex Pistols y de la historia de rolas como Anarchy in the U.K. y God Save the Queen.

También compartirá anécdotas de su trabajo como solista y con su propia banda, Rich Kids, y de la aventura de escribir la autobiografía musical Triggers, a Life in Music.

Glen Matlock dijo estar feliz de encontrarse de regreso en México, país que visitó el año pasado junto con Blondie para su concierto. Entre risas, y para romper con el rigor de la rueda de prensa, el músico bromeó con los reporteros afirmando que, cuando lo invitaron a participar en el Hay Festival, aceptó, pensando que su participación iba a ser en la edición del Reino Unido… “pero resultó ser la de Querétaro, así que por acá ando”, dijo con una sonrisa.

Al ser interpelado sobre los inicios de Sex Pistols, Matlock recordó que cuando Johnny Rotten, Steve Jones, Paul Cook y él decidieron iniciar con esta banda, formada en Londres en 1975, la influencia de David Bowie, The Stitches, Velvet Underground perdía fuerza en la música, así que decidieron emular un poco lo que ellos habían hecho al principio para dejar su propia marca.

“Es muy interesante porque al mismo tiempo, en Nueva York, bandas como The Ramones estaban teniendo esa misma inquietud y estaban haciendo algo similar, como que estaba dentro del inconsciente colectivo (ese cambio en la música)... así es que fue muy interesante como de los dos lados se dio una propuesta similar”, dijo el bajista.

Recordó que el surgimiento de la banda también coincidió con un momento de desencanto social generalizado que sirvió de caldo de cultivo para la creación de God Save the Queen. La banda utilizó la estridencia como bastión para ser ellos mismos y decir lo que pensaban, principalmente Johnny Rotten, que por mucho tiempo fue “incomprendido”.

“¿Crees que aún existe una escena punk… o ya murió?”, preguntó un periodista al músico.

“El punk se ha convertido en una palabra un poco etérea que más bien está asociada con una forma de pensar y no tanto con un género de música”, asintió el artista.

"¿Y cómo es tu proceso para crear nuevas canciones?", inquirió otro reportero.

"Caminando por las calles... así es como se crean las mejores canciones, porque si te quedas en casa con una guitarra, un cuaderno y una pluma es muy difícil que fluyan las ideas", aseveró el bajista.

Glen Matlok (nacido el 27 de agosto de 1956) está acreditado como compositor de 10 de las 12 canciones del único álbum de los Sex Pistols, Never Mind The Bollocks.

Matlock dejó la banda a fines de febrero de 1977, con informes de la época (dados a los medios de comunicación por el mánager Malcolm McLaren) que afirmaban que lo "echaron" porque le gustaban los Beatles.

En su libro I Was a Teenage Sex Pistol, escrito por él mismo, Matlock afirmó que abandonó la banda por voluntad propia porque estaba "aún más enamorado de The Faces y de los grupos mod que aparecían de forma destacada en la radio de Londres a finales de los 60.

En el documental de 2000 The Filth and the Fury, los miembros de la banda coinciden en general en que había tensión entre Matlock y el vocalista Johnny Rotten, que Matlock sugiere que se agravó aún más por parte de Malcolm McLaren en un intento de generar caos dentro de la banda como mecanismo creativo.

En el documental Classic Albums de 2002 sobre Never Mind the Bollocks, Jones afirmó que, en retrospectiva, echar a Matlock de la banda fue un error, y que el grupo habría grabado más álbumes si Matlock se hubiera quedado en la banda.

Tras dejar los Sex Pistols, Matlock formó Rich Kids, con él como bajista y cantante.

Glen Matlock hablará de esto y más en la Cineteca Rosalío Solano a las 19:00 horas, con un aforo completo.

Para conocer más sobre la programación de Hay Festival Querétaro, ver en: https://www.hayfestival.com/