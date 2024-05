Cristian Castro y Mariela Sánchez se separan otra vez

Cristian Castro y Mariela Sánchez deciden separarse una vez más. En esta ocasión gracias a la filtración de unos audios de la córdobesa donde se expresaba de forma negativa con respecto al cantante tras su primera separación.

"Entre el submundo de las redes, al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo, y en un estado de ira dije cosas horribles de la persona que siento en lo más profundo de mi alma, que era un amor. Perdón Cristian", compartió en sus historias de Instagram, Mariela Sánchez, argentina que trabaja en el mercado inmobiliario con la que el cantante anunció tener una relación a inicios del presente año.

Tras una fuerte discusión, la pareja había decidido terminar su relación luego de haber pasado 45 días juntos; sin embargo, hace menos de una semana Castro y Sánchez decidieron hacer pública la noticia que habían decidido retomar su relación y anunciaron que estaban dispuestos a hacer todo para hacerla funcionar.

Lamentablemente, la felicidad le duró poco tiempo a estos enamorados ya que en redes sociales comenzaron a viralizarse unos audios donde Mariela decribió al cantante como "Gordo" y "sucio", además de revelar que el cantante era sumamente inseguro y posesivo como pareja.

"Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible", añadió Mariela en su comunicado. "La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, me siento ultrajada de mi privacidad (...) Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo, a vos, Cristian", finalizó.

