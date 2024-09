Daniel Bisogno reaparece tras transplante de hígado

El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, finalmente ha recibido el visto bueno para salir del hospital luego de haber sido sometido a un transplante de hígado, y aprovecha sus redes sociales para mandar un emotivo mensaje a quien le concedió este "regalo de la vida".

Desde el año pasado, el conductor ha enfrentado serios problemas de salud, al grado que ha pasado varios días hospitalizado e inconsciente. Finalmente, su equipo médico determinó que requeriría un transplante de órgano para solucionar el problema hepático que ha venido arrastrando.

Todo indica que la salud de Daniel Bisogno va evolucionando satisfactoriamente

Durante su comunicado, Bisogno compartió que se encuentra inmensamente feliz de esta nueva oportunidad y que afortunadamente se encuentra en casa para seguir su recuperación. De igual manera, agradeció a la persona que le donó el hígado, a quien, pese no conocerlo en persona, enalteció por esta noble acción.

"Gracias a todos por el apoyo, logramos salir adelante con esta situación tan delicada. Me dieron de alta, y como ustedes saben, un problema hepático me hizo necesitar un donador de hígado, el cual, benditamente, donde quiera que esté ese ángel que me salvo la vida, se lo voy a agradecer infinitamente. Gracias de todo corazón", compartió el comunicador.

Daniel Bisogno es un conductor y presentador de televisión, conocido por aparecer en el programa "Ventaneando". Además, se ha desenvuelto dentro de la actuación teatral y en el ámbito del periodismo de espectáculos.

Debido a su estado de salud, Jesús Cisneros será el encargado de suplirlo dentro del programa, esto lo dio a conocer Pedro Sola y Pati Chapoy el pasado martes.

