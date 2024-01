Divide opiniones regreso de Ariana Grande

El regreso de Ariana Grande a la música viene de la mano con una división de opiniones del público. Por una parte se encuentran quienes celebran el lanzamiento de nueva música de una de las princesas del pop, mientras que por otro lado hay quienes critican la narrativa que plasma en su más reciente sencillo “yes, and?”.

Desde el año pasado, la cantante estadounidense se ha enfrentado a duras críticas por parte del público en general luego de que se diera a conocer su divorcio de Dalton Gomez (con quien estuvo casada desde el 2021 hasta verano del año pasado) y el comienzo de su actual relación con Ethan Slater, actor quien también participó en la producción de Wicked y que también atraviesa un proceso de divorcio.

Para la opinión pública, Grande y Slater comenzaron su relación de forma indebida y mucho antes de lo que fue reportado; sin embargo, según las declaraciones de sus representantes, los actores empezaron a salir tiempo después de que se separaran de sus respectivas parejas.

La crítica hacia Ariana Grande se hizo más dura una vez que Lilly Jay, ex esposa de Slater, declarará para Page Six, revista estadounidense de la farándula, que su familia es “daño colateral” de las acciones de la intérprete de “Thank You, Next”.

De acuerdo con la declaración de Jay, la cantante no es del todo inocente y definitivamente no es “la chica de chicas”, término utilizado para hacer referencia a las mujeres que no necesitan opacar a otras para brillar. Slater y su ex pareja cuentan con un bebé en común, al cual habían recibido en 2022 y apenas iba a cumplir el año cuando se suscitó el divorcio.

El nuevo sencillo de Ariana Grande, “yes, and?”, marca el comienzo de una nueva etapa creativa de la cantante. Su último disco, “Positions”, fue lanzado en su versión standard en 2020 y la versión deluxe en 2021.

La canción contiene un fragmento en donde la cantante cuestiona la obsesión del público por saber con quien se está acostando, el cual ha sido señalado por algunos usuarios. “Ayudó a separar a una familia con un bebé recién nacido y ahora quiere jugar el papel de víctima al señalar al internet y a los medios de comunicación como si no fueran sus propias acciones… no puedo soportarla”, expresó un usuario tras el lanzamiento de la canción. “‘Lo leí en el internet así que debe ser verdad’ OHHHHH ella viene por todos ustedes”, contrapuso un fan de la cantante.

El sencillo de la cantante se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.