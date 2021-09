Documental sobre Justin Bieber llega en octubre a Amazon Prime

El documental Justin Bieber: Our World, centrado en la vida del cantante canadiense y en un concierto que ofreció en Nochevieja de 2020, llegará a Amazon Prime el próximo 8 de octubre, anunció ayer la plataforma de vídeo en un comunicado.



El largometraje, que se estrenará simultáneamente en 240 países, está dirigido Michael D. Ratner, que también estaba detrás del documental Demi Lovato: Dancing with the Devil, en el que la cantante hablaba de la violación que sufrió en la adolescencia.

Según explica Bieber en la nota de prensa, "actuar en directo y conectar con mis fans a través de la música es muy importante. Especialmente durante el año pasado, haber sido capaz de ayudar y compartir mis habilidades para llevar algo de felicidad a la gente durante una época tan triste y aterradora ha significado mucho para mí".



Bieber se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos del mundo. Actualmente es el artista número uno en YouTube, con más de 60 millones de suscriptores, y en Spotify, con más de 75 millones de oyentes mensuales.