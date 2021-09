“Dos veces tú” con Anahí Dávila

La actriz nuevoleonense Anahí Dávila continúa con proyectos artísticos, luego del estreno en Netflix de la película “Dos veces tú” de Salomón Askenazi, en la que interpreta a Tania Cohen, papel que en 2019 le valió una nominación a mejor actriz en el Vasteras Film Festival de Suecia.

Se trata de la historia de dos primas que son mejores amigas, quienes en una boda y por jugar, deciden cambiar de esposos por una noche, pero de regreso a casa una de las parejas tiene un accidente automovilístico que lo cambia todo.

Drama, comedia y suspenso psicológico confluyen en este filme, que Dávila describe como una experiencia que la catapultó en el mundo del séptimo arte.

“`Dos veces tú´ tiene un alcance en Latinoamérica y Canadá, es una gran ventana para mostrar mi trabajo y creo que es una oportunidad única porque este tipo de proyectos además de diversificar las temáticas y las producciones, también permiten conocer el talento de otros lugares y que en otros lugares nos reconozcan”, declaró la actriz.

Hasta el momento, Anahí ha participado en proyectos tanto para la televisión, como para la pantalla grande, siendo este último su primer protagónico. Entre las producciones que más destacan en su trayectoria figuran películas como “El Rey de da Fiesta” (2021), “Días de invierno” (2020) y “Cometa” (2017), así como las series de televisión “Paramédicos”, “El Señor De Los Cielos”, "Archivo Muerto" y "40, Latino, Single And Gay".

Actualmente, se encuentra a la espera de nuevos llamados y lanzamientos, ya que, tras un año pandémico, varios proyectos han aplazado tanto rodajes como estrenos; sin embargo, la actriz dice confiar en que las experiencias que ha tenido sean un parteaguas para vivir a plenitud su carrera actoral que poco a poco se ha afianzado con solidez.

“Me encuentro en un momento maravilloso de mi carrera, he tenido oportunidades increíbles que me han permitido desarrollarme de manera profesional y a la vez de expandir mis horizontes (…) Me encantaría contar historias complejas, con mujeres fuertes tomando decisiones importantes en contextos difíciles que sean personajes trascendentes que se encuentren en un marco emocional que requiera un reto para mí, es algo que me emociona y me motiva”, compartió Anahí.