El último adiós: artistas que partieron este 2023

A punto de cerrar el año, recordamos a las estrellas que se fueron este 2023. Partieron de este mundo pero no del todo, porque cada una dejó su propia huella en el cine, la televisión y la música para las generaciones venideras.

Cine y televisión

El año comenzó con la muerte de la actriz Gina Lollobrigida, uno de los grandes referentes del cine italiano del siglo XX. La que fuera la eterna rival de Sofia Loren, nos dejó el 16 de enero, a los 95 años. A lo largo de su carrera la actriz ganó tres premios Donatello a mejor actriz, cuatro galardones honoríficos y un Globo de Oro.

En México, Ignacio López Tarso se despidió el 11 de marzo, a los 98 años, tras pasar varios días en el hospital por neumonía. Fue un actor todoterreno que trabajó durante más de siete décadas en cine, televisión y teatro.

En la pantalla grande protagonizó más de 50 películas, por lo cual dejó un gran legado en filmes como Macario (1960), El hombre de papel (1963), El gallo de oro (1964), y, recientemente, Más sabe el diablo por viejo, por citar algunas.

Además de incursionar en diversos programas de televisión, a lo largo de su carrera recibió numerosas nominaciones y premios, como la Medalla Bellas Artes de Oro que le otorgó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 2006, la Medalla Filmoteca en 2002, como reconocimiento a su trayectoria; dos premios Ariel, así como el doctorado Honoris causa en Artes y Humanidades por la Universidad de Ixtlahuaca (CUI).

Fue un comprometido lector y en 2015 se integró al ciclo ¡Leo…luego existo!, del Instituto Nacional de Bellas Artes, realizando más de 20 lecturas en voz alta.

El director de la película de terror El exorcista (1973), William Friedkin, falleció el 7 de agosto, a los 87 años; se encontraba próximo a estrenar un proyecto fílmico en el Festival Internacional de Cine de Venecia, un remake de El motín del Caine (1954).

Michael Gambon, el veterano actor irlandés conocido como Gran Gambon, dijo adiós el 27 de Septiembre a los 82 años; será recordado por ser uno de los actores más distinguidos de la escena teatral británica, especialmente por su papel en la saga Harry Potter.

Al poco tiempo se fue el niño más querido de la televisión mexicana, Chabelo, quien el 25 de marzo falleció a los 88 años de edad a causa de un choque séptico provocado por un cuadro de abdomen agudo.

El amigo de todos los niños acompañó a varias generaciones de pequeños televidentes con su programa En familia con Chabelo, durante casi cinco décadas, siendo merecedor incluso de dos Récord Guinness por esta labor.

El hombre detrás de esa figura fue Xavier López, quien mantuvo una estrecha relación con Querétaro, y donde no solo grabó un programa en vivo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, también se sumó a causas sociales para ayudar a niños con cáncer y de bajos recursos en el estado.

Con su personaje de Chabelo, el artista siempre demostró su preocupación y cariño por los niños. Entre sus acciones para ayudar a la niñez estuvo la campaña publicitaria Ojo, mucho ojo, cuate, en la que advertía a los pequeños de los peligros a los que pueden estar expuestos.

“Fue un ser humano de gran corazón, Xavier hacía muchas obras piadosas que no quería que se supieran, entre ellas puso en Tlaxcala una escuela para niños con discapacidad", dijo tras su fallecimiento Manuel Ajenjo, guionista mexicano y autor de libretos de programas como La Carabina de Ambrosio.

La muerte del actor Matthew Perry, a los 54 años, también conmocionó al mundo. Y es que el famoso actor de Friends fue encontrado muerto el 28 de octubre en el jacuzzi de su mansión en Los Ángeles (Estados Unidos); meses después fuentes oficiales revelaron que la causa fueron los efectos agudos de la ketamina.

"Los factores que contribuyeron a la muerte de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina (utilizada para tratar el trastorno por consumo de opioides). La forma de muerte es accidente", detalló el Departamento Médico Forense de Los Ángeles sobre el intérprete, conocido por encarnar a Chandler Bing en la mítica serie.

Este año nos dejó también una niña actriz, Lisa Loring, que dio vida a Miércoles, la hija en la serie La familia Addams de los años sesenta, el 28 de agosto, a los 64 años.

Música

El 12 de enero, falleció Lisa Marie Presley, la hija del Rey del Rock, a los 54 años. Murió por complicaciones de una cirugía para bajar de peso, según dio a conocer el informe de la autopsia.

Con una vida dedicada a la música, participó y respaldó la película biográfica sobre su padre.

La actriz y cantante francesa Jane Birkin (británica de nacimiento), apareció muerta en su domicilio parisino a los 76 años. Famosa por su sensual interpretación en Je t’aime... moi non plus, con ella desapareció uno de los grandes iconos pop femeninos.

El 24 de mayo, se fue ese terremoto rockero que parecía incombustible, Tina Turner, también conocida como la Reina del Rock and Roll. Falleció en su casa de Suiza a los 83 años donde llevaba años alejada de los escenarios sobre todo desde que en 2016 le diagnosticaron un cáncer intestinal.

La intérprete de What's Love Got To Do With It, fue conocida por otros grandes éxitos como Private Dancer, I Don’t Wanna Lose You y The Best.

El 19 de abril conmocionó la muerte de Moonbin, cantante, bailarín y actor surcoreano de 25 años, conocido por ser miembro de la boy band de k-pop Astro.

Moon fue hallado sin vida en su residencia en Seúl, y los medios locales especularon que el artista se había quitado la vida.

Este hecho reabrió la discusión en torno al fenómeno del K-pop, por las exigencias que la industria hace a los artistas, quienes sufren una presión excesiva y se enfrentan muy a menudo al ciberacoso.

Moonbien no es la única estrella coreana fallecida en circunstancias misteriosas este año, a lado de su nombre se suma el de la actriz Jung Chae-Yul, de 26 años.

El 25 de abril, murió el gran Harry Belafonte, a los 96 años, cantante y superestrella del espectáculo de origen jamaicano que introdujo un toque caribeño en la música de los cincuenta dominada por Estados Unidos y después famoso por su implicación en los derechos civiles. Fue el primer afroamericano en ganar un premio Emmy y en 2014 recibió un Oscar honorífico.

Solo en julio murieron tres grandes artistas: Joao Donato, pionero de la bosa nova en Brasil, a los 88 años, todo un referente de los tres grandes fenómenos que marcaron el jazz a finales de los cincuenta: Bossa Nova, Latin Jazz y West Coast Jazz (el 17 julio). Tony Bennett, cantante estadounidense, a los 95 años, que se mantuvo en activo hasta su retirada en 2021 (21 julio). Fue uno de los últimos grandes crooners de mediados del siglo XX, y es recordado por canciones como Blue Velvet y I Left My Heart In San Francisco.

A los 56 años, el 26 de julio, falleció la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, quien alcanzó fama internacional en los noventa por la canción Nothing Compares 2U y por sus mensajes desafiantes desde el escenario; uno de los momentos más polémicos fue cuando la artista rompió en televisión la fotografía del Papa Juan Pablo II en protesta por los abusos sexuales en la Iglesia católica, lo que le valió severas críticas y el declive de su carrera, que luego se vio empañada por problemas de salud mental.

El actor Angus Cloud, que interpretó a Fezco en la famosa serie Euphoria, murió el 31de julio, con solo 25 años, cuando acabada de terminar Freaky Tales.

La lista continúa…

Este año también dijo adiós el cómico mexicano Leopoldo Roberto García Peláez, mejor conocido como Polo Polo, (8 de marzo, 1944-23 de enero, 2023), a los 78 años; el mundo de las pasarelas sdespidió al famoso diseñador Paco Rabanne (18 de Febrero, 1934– 3 de Febrero, 2023), a los 88 años; el actor Paul Grant (3 de febrero, 1967-19 de marzo, 2023), a los 56 años; uno de los principales rostros del cine y de la música ranchera mexicana del siglo XX, Irma Serrano La tigresa (9 de diciembre, 1933–1 de marzo, 2023), a los 89 años; el actor dominicanomexicano Andrés García (24 de mayo, 1941–4 de abril, 2023), conocido por participar en varias películas de cine de ficheras, a los 81 años; el escritor Milán Kundera (1 de abril, 1929-11 de julio, 2023), a los 94 años; el pintor colombiano Fernando Botero (19 de abril, 1932– 15 de septiembre, 2023), a los 91 años, y la periodista y conductora mexicana Cristina Pacheco (13 de septiembre, 1941- 21 de diciembre, 2023), conocida por su programa Aquí nos tocó vivir, a los 82 años.