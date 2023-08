Eva Sedeña liga otro Golpe de suerte

La actriz Eva Cedeño ha ligado en los últimos tres años protagónicos en diferentes telenovelas, ahora va en Golpe de suerte producción de Nicandro Díaz.

“A diferencia de Cabo como la maquiavélica Isabela, ahora encarnó a Miranda Ortiz, una mujer que es madre soltera, tiene un hijo al que quiere más que a sí misma. Soy más buena que el pan”, reconoce la actriz en charla con El Sol de México.

Recomendado para ti: ¿Quién es Eduardo Verástegui? productor de la película Sound of Freedom

La historia arranca con un sueño frustrado, su personaje gana la Lotería, pero no ve ni un peso, porque le roban el documento que la acredita como tal.

Celebridades Thalia le dice adiós al actor Alfonso Iturralde con tierna foto de "Marimar"

“Al llegar un hombre en mi vida, el que no he buscado, voy a tener problemas con la antagonista Rosana que encarna Michelle González.

“Sin embargo, yo estoy más enfocada en mi hijo, preocupada por su educación, alimentación y salir adelante en la vida”.

Cedeño ahonda sobre su caracterización:“Miranda, es un personaje muy divertido, muy solidaria. Siempre está enfocada en su hijo y no en estar buscando el amor en pareja”.

Eva Cedeño hizo saber que una de las cualidades de Miranda, “siempre en su vida ha tenido el objetivo de proteger a otras mujeres, tiene garra, es feminista, va con la sororidad, porque Miranda es un personaje que defiende a las mujeres sí o sí”.

Cedeño dice que si se identifica con Miranda. “Sí, sí estoy conectando muchísimo. Hay muchas similitudes. Y si vienen ciertos destellos de la vida de ella con la mía”.

También comparte si en su vida real ha tenido algún golpe de suerte. “Me parecería osado decir que es suerte. Creo que las decisiones que he tomado, han caído bien para mí. He tenido bastante suerte, pero porque he llegado lista y preparada a las oportunidades que se me presentan”.

La telenovela abordará el tema de las finanzas personales. “Ya me ha pasado que llega la quincena y ésta desapareció. En la telenovela se va a abordar de manera importante cuando la gente recibe dinero al por mayor cómo cambia y vive todo ese proceso para obtenerlo”.

Ella dice que en su vida ha habido temporada de vacas flacas y de vacas gordas.

“Todos queremos dinero. Me ha pasado muchas veces. La realidad es que no he tenido una vida linealmente ascendentemente. Me ha tocado con las bajadas administrarme bien en cuestión de mi dinero. Buscar chambitas, salir adelante cuando se puede, porque no todo ha sido actuación ni todo han sido protagónicos en mi carrera”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo





“Hay una historia detrás de Eva que tuvo que salir de ciertas cosas en cada etapa de su vida. Ahí, es donde veo mis puntos altos, medios y muy bajos económicamente”, confió.

Golpe de suerte se estrena el 16 de octubre próximo por el canal Las Estrellas, a las 20:30 horas.