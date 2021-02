Fans dan el último adiós a Ricardo Silva

Luego de que se confirmó el fallecimiento de Ricardo Silva, cantante y actor famoso por haber interpretado el tema principal de Dragon Ball Z (Cha-la-head-cha-la), sus amigos y fans inundaron Twitter con sentidos mensajes para despedirlo.

Mario Castañeda, quien dio voz a Goku en la caricatura, fue de los primeros en lamentar la noticia, y a través de su cuenta expresó su admiración a su colega y amigo. “Me siento afortunado por haberte conocido y haber compartido contigo aviones y comidas, risas y escenarios. Te quedas en el corazón querido Ricardo, haré una Genkidama”, escribió.

Ricardo falleció a los 67 años víctima de Covid-19, tan sólo unas semanas después de haber perdido a su madre y a su hermano a causa de la misma enfermedad. Apenas el jueves se había informado que se encontraba hospitalizado, y el domingo por la noche se publicó un comunicado en sus redes oficiales informando de su deceso.

“A mis amigos y seguidores, gracias por su amor, su apoyo, su confianza, gracias por una vida llena de luz. Les dejo un gran legado y siempre estaré presente en ello. No me lloren, sean felices, recuérdenme y piénsenme con una sonrisa y con mi gran pasión por la música. No importa lo que suceda, ya estoy bien”, se lee en la imagen.

Además de Dragon Ball Z, el artista también interpretó temas de otras series como Digimon, Los súper campeones, Chip y Dale al rescate, Gasparín, Las tortugas ninja y Los aventureros del aire.

El más reciente trabajo del actor se publicó el pasado 18 enero del 2021, día en el que se dio a conocer el tema musical de la serie Sailor Moon titulado Tú eres mi amor donde compartió créditos con Gabriela Vega. En un video compartido en sus redes sociales, Silva invitó a sus admiradores a escuchar la canción.

“Soy Ricardo Silva y estoy muy emocionado porque ya está en las plataformas digitales mi tema que grabé de Sailor Moon con Gabriela Vega. Está increíble, no te lo puedes perder. Chécalo”, se le ve oye en el video.