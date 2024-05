Hospitalizan a Ana Gabriel en Chile tras dar positivo a influenza

La reconocida cantante mexicana, Ana Gabriel, fue hospitalizada tras haber dado concierto en Santiago de Chile, pide comprensión a sus seguidores y asegura solo necesitar unos días de reposo para volver a los escenarios.

'La Diva de América' reveló a través de sus historias de Instagram haber dado positivo a influenza, por lo que se verá forzada a reprogramar el concierto que tiene programado para este fin de semana hasta el 20 de mayo.

"Después del concierto tuve que venir a urgencias y di positivo a influenza, tengo que tomar reposo para poderles cumplir a ustedes, público querido, tengo que cumplirle a Santiago, Paraguay y Brasil", expresó Ana Gabriel a través de sus historias de Instagram.

"Agradezco el día que me dio Santiago, complicidad con lo que me estaba pasando y siento una pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí, porque ustedes me llenaron de tanto amor y cariño, que me hubiera gustado poder salir la fecha de mañana, la vamos a pasar al 20 porque necesito un poco de reposo, pero yo les voy a cumplir", reiteró.

Con su gira "Un deseo más", la cantante pretende despedirse de sus seguidores luego de 50 años sobre los escenarios. Este último encuentro emotivo marca una última oportunidad para que los fanáticos puedan cantar a su lado sus canciones favoritas como "Simplemente amigos", "Quién como tú" y "Ay amor".

La cantante nos visitó el pasado mes de marzo en el Hípico de Juriquilla, donde sus seguidores queretanos tuvieron la oportunidad de agradecerle a la cantante por los años y momentos compartidos.