Hospitalizan a Mamá de Christian Nodal

El estado de salud de Cristy Nodal, mamá de Christian, se ha vuelto tema de conversación luego de que compartiera a través de sus redes sociales que recientemente había sido internada, motivo por el cuál posiblemente no pudo viajar a Argentina a festejar a su nieta.

“Agradezco primeramente a Dios por llenarme de su bendición y protección una vez más. Gracias por sus oraciones, familia bella y amigos queridos, gracias por enviarme sus fuerzas en todo momento. Gracias a Dios, todo salió bien”, expresó a través de sus historias de Instagram.

Celebridades Nodal y Cazzu se reencuentran en Argentina

Si bien, no se especificaron los causantes de su hospitalización, es importante señalar que Cristy fue diagnosticada con cáncer de colon en el 2022.

Le dedica tierno mensaje a su nieta, Inti

Fotos: Cortesía / @cristy_nodal

A pesar de la distancia, Cristy Nodal quiso aprovechar de las redes sociales para mandarle una felicitación a su nieta Inti, quien recientemente festejó su primer año de vida con una fiesta en Argentina.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Mi Inti, eres la luz de mi vida y de nuestra familia. Las abuelitas me entenderán. Yo también soy la abuela y la Nona más feliz del mundo”, escribió.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El post se llenó de reacciones que aplaudían el tierno mensaje de la abuelita y le mandaban sus mejores deseos a la pequeña de Nodal y Cazzu. “

Tiene la mamá más fregona y una familia paterna que la adora”, “hermosaaa, la bebé idéntica a Nodal. Un aplauso para esta abuela por tener presente a Inti, la bebé que ya se robó el corazón de México y Argentina”, “como no quererla si está linda. Yo que no soy nada me derrito, somos INTI LOVERS”, fueron algunos de los comentarios que la mamá de Nodal le dio like.