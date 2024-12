¿Julieta Venegas le escribió ‘Limón y Sal’ a su gato?

En esta semana, Julieta Venegas ha acaparado la atención de los cibernautas ante la emergencia del rumor de que su sencillo del 2006, “Limón y Sal”, había sido escrito sobre la experiencia de convivir con un gato.

El tema pertenece a su cuarto álbum de estudio que fue publicado hace 18 años, pero que se ha convertido en una insignia dentro de su discografía. En años anteriores, la compositora mexicana ha declarado que le parece gracioso como la rola se ha convertido en una de las favoritas del público cuando en la actualidad no siente que conecta mucho con lo que dice.

“Se me hace muy chistoso porque obvio es un tema que escribí hace un montón, se me hace linda, pero tampoco es como… he escrito otras canciones después y hay temas con los que me siento más conectada en este momento, pero hay algo de [Limón y Sal] que se mantiene siempre, como que tiene su propio mundito, su propia personalidad, porque no se parece a ninguna otra. Siento que todas las canciones, sin importar hace cuanto se publicaron, crean un retrato de lo que yo era en ese momento, así que me parece bello”, declaró Julieta Venegas hace un par de años sobre el amor que el público le tiene a la canción.

En esta semana, los cibernautas han creado un debate en el que afirman que la canción pudiera haber sido escrita pensando en un gato. Particularmente el fragmento inicial es el que se ha vuelto viral en TikTok: “Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer, te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes, pero a todo lo demás le gana todo lo bueno que me das, solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar”.

Esta nueva interpretación ha inspirado a los “michi lovers” a compartir videos de sus hijos gatunos haciendo travesuras por el hogar, desde el robar la comida hasta cuando reciben mimos por sus humanos.

Aunque el trend también se ha convertido en una especie de teléfono descompuesto, donde algunos usuarios creen que la compositora realmente escribió la canción pensando en su michi “Tequila”; no obstante, esa historia nunca ha sido compartida por la compositora.

De acuerdo con Julieta, la canción fue compuesta junto con Jorge Villamizar, quien es vocalista de Bacilos, y trata sobre el no querer cambiarle nada a alguien a quien quieres, de acuerdo con la compositora. “Me parecía lindo añadir el hecho de que no le quisieras tampoco cambiar los defectos, porque a veces pensamos que una persona ‘perfecta’ es alguien a quien no le encontramos defectos, y siento que así ya no serían humanos, sino robots”, declaró en la mismo video que ha vuelto a circular en estos días.

Sin embargo, aunque se trate de un rumor nacido del internet, Julieta Venegas es una “cat lover” certificada al tener posts en su cuenta de Instagram de sus michis que la ayudan a componer su música por la casa.