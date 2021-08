Kalimba de visita en Tequisquiapan

El cantante Kalimba estuvo presente en el primer día del Torneo Internacional de golf Don Jorge Kahwagi y platicando sobre su carrera musical nos dio a conocer los detalles de su próximo disco.

“Estoy promocionando mi tercer sencillo que se llama bailar, de un disco que sale en marzo y que se llamara 6 p.m. Estamos en promoción del sencillo y esperamos que en noviembre regresemos a los conciertos. También tengo una disquera que se llama ARK Records y estoy trabajando con artistas en ascenso, artistas independientes que vamos firmando”.

Kalimba ha trabajado como manager, productor, compositor, director de videos y en el doblaje de voz para películas animadas entre las que se encuentra El Rey León, Chicken Little, 101 dálmatas y Los Pitufos. Actualmente es la voz de personaje “Vivo” en la película del mismo nombre estrenada este mes en Netflix.

“Ame que me invitaran. Vivo ha sido un personaje increíble, además de que tiene toda la historia de Cuba, mi papá era cubano y trae mucha historia de Cuba-Miami y todo lo que está pasando allá. Es una película preciosa, tiene un mensaje increíble y siempre lo he dicho, hacer caricaturas es fantástico porque trasciende en generaciones y principalmente impacta a los jóvenes”.

Y sobre su trabajo en la industria de la música durante la pandemia, el cantante afirma que ha sido una situación difícil: “nos urge a los artistas, tanto por la creatividad y porque es nuestro trabajo, abrir escenarios para nosotros y los que dependen de nosotros, yo tengo una oficina que vive del entretenimiento y mientras este parado, cada vez se ve más difícil”.

Sobre sus próximas presentaciones en Hollbox y Los Cabos como DJ comentó: “todo lo que sea de la música como crear, componer, producir, aprender, dirigir, toda la parte de creación es la que más disfruto, más que la ejecución. El lugar donde más pleno me siento es en la cabina, detrás de unas buenas tornamesas y disfrutando del house”.

Y sobre su participación en el Torneo de Golf en el municipio de Tequisquiapan comentó: “el golf me encanta y Tequis se me hace lindísimo, tanto para vacacionar, relajarse y divertirse. Al torneo me invito el señor Alfredo Aliceda y junto con él, estamos pensando en hacer algunos eventos de música electrónica, pop y urbano, tanto en Tequisquiapan como en Querétaro.