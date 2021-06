Kamala Harris revela quiénes la inspiraron

Kamala Harris recuerda unas palabras de su madre que la inspiraron para el resto de su vida: “Kamala, serás la primera en hacer muchas cosas. Asegúrate de no ser la última”. Ese ha sido el mantra que ha guiado su carrera política y que la llevó a convertirse en la primera mujer que ocupa la vicepresidencia de los Estados Unidos.

El desempeño de la demócrata ha sido fruto de una guía constante de mujeres que la han acompañado a lo largo de su vida. A su vez, la vicepresidenta quiere crear la misma inspiración para una nueva generación de mujeres que cada día buscan abrirse paso en distintos sectores.

“Verdaderamente siento la considerable responsabilidad de asegurarme de que otras me imiten. Y de crear las oportunidades para que eso ocurra. He sido mentora de muchas personas y siempre les digo ‘Yo no oigo los no’”.

Esto revela ella misma en el especial Mujeres haciendo historia que estrena hoy a las 19:00 horas por el canal de televisión de cable Lifetime.

El programa muestra una entrevista íntima con la vicepresidenta de Estados Unidos, misma que da pie para reconocer a otras profesionales o activistas de la salud y los derechos humanos que luchan por la equidad de género.

En la conversación, Kamala Harris revela que junto a su madre hay dos mujeres que la han motivado en distintos puntos de su vida: Francis Wilson, su profesora de primer grado, y la señorita Regina Shelton, responsable de una guardería donde fue criada mientras su madre salía a trabajar o tenía que recibir tratamientos contra el cáncer de mama que padeció.

“Ellas son las mujeres que influenciaron mi vida. Eran fuertes, amorosas, inteligentes. No soportaban un idiota y daban los mejores abrazos del mundo”, comenta con una sonrisa para abrir paso a otras historias que la han inspirado.

El especial de una hora presenta a otras mujeres que en la actualidad han dejado huella. Entre ellas la actriz Andra Day, quien expone la fortaleza y liderazgo de una mujer como la cantante de jazz Billie Holiday, a quien interpretó en la cinta Los Estados Unidos vs Billie Holiday y por la cual fue ganadora de un Globo de Oro.

Al igual que la Doctora Kizzmekia Corbett, quien fue una de las encargadas de formular la vacuna Moderna, misma que le fue administrada a la vicepresidenta. La inmunóloga viral cuenta parte de la investigación y desarrollo para crear la vacuna con el tiempo en contra, para evitar la muerte de más personas en el mundo.

Mujeres haciendo historia da voz a otras figuras como Amanda Nguyen, una sobreviviente de agresión sexual que busca erradicar los ataques contra los asiático-americanos; la enfermera Kelly O’Neill que narra la experiencia de dejar a su familia para convertirse en parte del personal de primera línea contra el coronavirus; o Crystal Echo Hawk, activista fundadora de IllumiNative, iniciativa en contra del racismo a los nativoamericanos.

“Es importante no definirte a ti mismo a partir de la idea limitada que las personas tienen de lo que es posible o quién puede hacer que algo suceda, creo que esa es la lección aprendimos al romper estas barreras”, señala Kamala en la entrevista.