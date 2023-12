La actuación acerca a Antonio de la Vega a la política

Antonio de la Vega estudió Derecho con la intención de ingresar a la política. La vida le dio un giro y gracias a la actuación, se acercó a la esfera política, a través de personajes en proyectos como Un extraño enemigo, Pacto de silencio o Familia nacional.

“Mi interés era entrar en el servicio público, tenía ciertos ideales a los 19 años. Pero gracias a que he podido interpretar algunos roles de esta área, reconocí todo lo que rodea a la política, así como las cosas que no me gustan y no funcionan, las que no me parecen leales”, afirmó el actor en entrevista.

Hoy, De la Vega mantiene su interés en promover cambios en la sociedad, pero eso ya no lo busca dentro de algún cargo, sino a través de proyectos artísticos.

“En nuestro país la política se ha convertido en un negocio, la verdad es que no confío del todo en ningún partido, no creo que exista una voz creíble y confiable dentro de la política mexicana, pero utilizo mi trabajo como una forma de aportar algo para que la gente entienda y sobre todo las nuevas generaciones, que sepan lo que ha sucedido en los últimos 50 años y se pueda generar un cambio”, expresó el actor.

En Familia nacional, De la Vega da vida al fiscal Vallarta, un personaje que representa todos los males del gremio político. “Es un western mexicano en tono de farsa, de cómo esta célula familiar que supuestamente es positiva, se descompone, como todo el tejido social, es un retrato de nuestra realidad mexicana, sólo que nosotros lo abordamos de una forma más campechana, en un tono de comedia, es muy interesante”.

El filme cuenta con las actuaciones de Gilberto Barraza, Silvia Navarro, Jero Medina, Claudia Ríos, e Iván Amozurrutia, entre otros. El estreno de este proyecto será el próximo 28 de diciembre en cines.

Por otro lado, hace unos meses, De la Vega también formó parte de la esfera política gracias a la serie Pacto de silencio, ya disponible en Netflix.

“Es un personaje que también está involucrado en la política, lleva muchos años instalado ahí, pero tiene que esconder muchos secretos. Decide ‘guardarse’ luego de que le detectaran Parkinson, así que espera que su hijo pueda seguir sus pasos dentro de la política.

“Él es clave importante de los secretos que guarda esta historia, este personaje tiene mucha información, él tiene información que tiene que ver con lo que ocultan los cuatro protagonistas”, aseguró.