Los mejores y peores looks de las celebridades en los Oscars 2024

Imponente lució el teatro Dolby de Los Ángeles para recibir a las celebridades que desfilaron por la alfombra roja de la 96 edición de los Premios de la Academia de Hollywood, y ser testigos de los Oscar 2024.

Como cada año las estrellas de la pantalla grande lucen espectaculares atuendos, algunos de diseñadores de prestigio, otros de creativos no tan comerciales pero que realizan impecables trajes, todos valuados en cientos de dólares y algunos más se salen de lo convencional y buscan su propio estilo, aunque luego se dan serios tropezones y demeritan la gala a la que asisten.

LISA KOSHY

La actriz y youtuber de casi 28 años, llegó con un vestido rojo cereza corte sirena y con un pronunciado escote que le hacía resaltar su bien torneado cuerpo, además que el color le quedaba perfecto a su tono de piel.

Su llegada estuvo acompañada de un tropezón durante su recorrido por la alfombra roja sin que este lamentable incidente pasara a mayores, Lisa fue apoyada para levantarse y continuó su camino.

EUGENE LEE YANG

Eugene Lee Yang espectacular / Foto: Cortesía / Eugene Lee Yang



El afamado actor, director y miembro del grupo de YouTube The Try Guys, dejó impactados a más de uno al llegar a la premiación con un vestido espectacular en tono rojo brillante, que además lució impecable por lo ajustado del torso y lo imponente de su cauda, su creador fue el diseñador Walter Méndez.

JUANPA ZURITA Y MACARENA ACHAGA

Juanpa Zurita y Macarena lucieron espectaculares/ Foto: Cortesía / Juanpa Zutita



La pareja que se ha visto en escándalos por presuntos maltratos por parte del creador de contenido a su novia la actriz argentina Macarena Achaga, negando el hecho “nos llevamos pesado”, diría en alguna entrevista, aparecieron en la alfombra roja de la 96 edición, muy acaramelados luciendo sobrio y elegante traje negro, ella espectacular con un vestido rojo (parece ser que es el color en tendencia en la gala) que le hacía lucir su espalda espectacular.

CAREY MULLIGAN

La nominada a “Mejor actriz” por la cinta “El maestro”, se llevó los halagos no sólo por su participación en el rodaje, el vestido de la afamada marca Balenciaga inspirado en los años 50 de color negro con la parte baja de tono champán, hizo que todas las miradas voltearan hacía ella.

ZENDAYA

Glamorosa, espectacular y como si el vestido se lo hubieran pintado al cuerpo así lució la cantante y actriz quien se presentó con un modelo estampado ajustado al cuerpo de la firma Armani.

LES FALLO

Quienes tuvieron un desatinado gusto fueron:

ANYA TAYLOR-JOY

Su vestido de la prestigiada marca Dior acompañado de joyas de Tiffany & Co, estuvieron muy mal proporcionados a decir del diseñador de imagen Roberto Piazza, ya que aunque el atuendo es precioso, el corte no le favorecía y el peinado tan “soso”, no le hizo justicia a esta bella rubia.

VANESSA HUDGENS

Vanessa Hudgens lució su bella pancita / Foto: Cortesía / Vanessa Hudgens

La cantante y actriz finalmente da a conocer a la luz pública su embarazo, pese a siempre verla impecable y con un look “boho chic” que inspira a miles, esta ocasión no se esmeró nada y lució un sencillo vestido negro, que quedó muy por debajo de la gala. “Recordemos el vestido que utilizó Rihanna, cuando estaba embarazada, fue simplemente espectacular, este se queda muy chiquito”, mencionaron los expertos de moda.

ERIKA ALEXANDER

Erika Alexander todo un desastre / Foto: Cortesía / AFP



La actriz estadounidense no se midió con el atuendo que portó para esta gala de la meca del cine, un espectacular vestido blanco que arruinó con una falda negra y tul de colores verde y morado, un verdadero desastre.

BILLIE EILISH

Billie Eilish ganadora pero mal vestida / Foto: Cortesía / AFP

Totalmente fuera de contexto lució la cantante, quien llevó un modelo entre catequista, escolar, bibliotecaria o vaya usted a saber qué es lo que quería proyectar, pero eso sí se llevó a casa el codiciado Oscar 2024, por Mejor Canción.

MOLLY SIMS

La actriz lució un vestido rosa pastel de gasa, que le restó al ser tan escotado del pecho y además con una aplicación en forma de trenza en plateado, muy tosca y de mal gusto.