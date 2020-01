Los Oscar rendirán homenaje a Kobe Bryant

En la edición 92 de la entrega de los premios Oscar, que se celebrará el 9 de febrero, se rendirá un tributo a la recién fallecida estrella de la NBA, Kobe Bryant.

De acuerdo al portal de noticias de espectáculos en EU, Variety, no solo se mencionará al jugador de basquetbol en el video "In Memoriam", que tradicionalmente transmite la Academia durante la ceremonia para recordar a las figuras del espectáculo que fallecieron durante el año, sino que se le brindará un pequeño homenaje.

Kobe Bryant y el director Glen Keane consiguieron en 2018 el premio de la Academia por el mejor corto animado títulado "Dear Basketball", que se basa en la carta que el basquetbolista escribió para la plataforma "The Players Tribune" donde expuso su deseo de retirarse del deporte debido a que su cuerpo no resistía más las exigencias de la temporada.

La trágica muerte del jugador ha conmocionado a múltiples artistas y a compañeros en la NBA que lamentan su partida. Hace unos días el que también fuera integrante de los Lakers, Shaquille O'’Neal, rompió en llanto al recordar a Bryant.

He estado viendo videos con él y es muy duro. Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Realmente perdí a un hermano"Shaquille O'’Neal, en el programa The Big Podcast with Shaq

Kobe Bryant fue uno de los máximos anotadores de la NBA, siendo el número 4 del ranking de la liga de basquetbol americana y también fue el jugador que más veces fue elegido en el Mejor Quinteto de la temporada, con once selecciones.

Además es el segundo anotador con más convocatorias (dieciocho) al All-Star Game de la NBA.

