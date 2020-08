Los Rolling Stones abrirán una tienda en Londres

Los Rolling Stones abrirán en Londres una tienda que venderá ropa y otras mercancías relacionadas con la banda británica, así como artículos de cristal que llevarán grabada la famosa lengua que identifica al grupo de rock.

La tienda abrirá sus puertas el próximo 9 de septiembre en el barrio de Soho, en el número 9 de Carnaby Street, zona que siempre ha estado vinculada con el mundo del rock, según los "rollings".

El negocio, en el que primarán los colores rojo y negro, venderá, además, gabardinas y sombreros de la marca sueca Stutterheim y ha sido diseñado entre la banda y la compañía Bravado.

On September 9th 2020 the Rolling Stones will be opening a world-first flagship store on London’s Carnaby Street! RS No.9 (9 Carnaby St) will feature exclusive collaborations, new fashion & merchandise, alongside the band’s latest music releases!#RSNo9 #Carnaby pic.twitter.com/sGtPXBLAtF — The Rolling Stones (@RollingStones) August 20, 2020

La tienda estará adornada con letras de las canciones de los Rolling Stones y portadas de sus famosos álbumes.

"Soho siempre ha encapsulado al rock'n' roll, así que Carnaby Street era el lugar perfecto para nuestro propio espacio. Estamos seguros de que este emocionante proyecto que nuestros amigos de Bravado han creado será una experiencia sin rival para cualquiera que venga a Londres", señalaron hoy los Rolling Stones.

Por su parte, el consejero delegado de Bravado, Mat Vlasic, señaló que este negocio es resultado de "años de planificación" y será "un destino al que seguidores (de la banda) puedan conectar y sumergirse en la música, el estilo y el espíritu de una de las bandas más icónicas y queridas del mundo".