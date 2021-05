Luis Gerardo Méndez se reencuentra con su media hermana gracias a una película

Hace ocho años Luis Gerardo Méndez se enteró que tenía una media hermana en Estados Unidos. En aquel momento no se sentía listo para conocerla, pero cuando empezó la producción de la cinta Medios hermanos, decidió acercarse a ella.

"Cuando empezamos a desarrollar el guion se volvió cada vez más necesario y urgente para mí contactarla, porque si no, era raro e hipócrita explorar un tema así sin darle un golpe en casa", compartió a El Sol de México.

La película retrata el viaje de dos hermanos, un empresario mexicano llamado Renato (Luis Gerardo) y un influencer estadounidense de nombre Asher (Connor del Rio), que se conocen tras la muerte de su padre, y emprenden un viaje por carretera para descubrir por qué su padre no regresó a México con su familia.

El actor detalló que dadas las similitudes entre la vida real y lo que le sucede al personaje, tomó muchas emociones de su experiencia para el guion. “El gran tema de la película es la empatía, y aprender a ver el mundo desde otro lugar y otra perspectiva. En ese sentido era muy importante para mí conocer cómo vivió ella, todo lo que pasó, y sin duda afecta mi trabajo”.

MUESTRAN A UN MEXICANO EXITOSO

Aunque la cinta, que estrena este miércoles en cines, es una comedia, también aborda temas como la migración, la discriminación hacia los mexicanos y los estereotipos que giran en torno a ambos países, comparte el actor.

La respuesta durante su exhibición en Estados Unidos (en diciembre de 2020) fue excelente. Debutó en el segundo lugar de taquilla con más de 700 mil dólares recaudados, la cifra total luego de varias semanas en cartelera rebasó los dos millones de dólares.

Luis Gerardo Méndez se siente orgulloso de formar parte de una producción que proyectó a tanta gente una buena imagen de los mexicanos, porque considera necesario empezar a contar historias desde nuestra óptica.

“Como actor y contador de historias me interesa que haya una representación correcta en la pantalla. No tiene qué ver con que haya un personaje pequeño latino en las películas y las series estadounidenses, eso no es una representación, tiene qué ver con contar las historias que son relevantes para nosotros y con que los encargados de contar esas historias seamos nosotros”, comentó.

Connor del Rio agregó que su personaje es una representación de la sociedad estadounidense, debido a que inicialmente desconoce muchos aspectos de la cultura mexicana, y por ende se deja guiar por los estereotipos que la rodean.

“Espero que esta película le enseñe a los estadounidenses que los mexicanos no son un estereotipo, que son iguales a nosotros, aunque tengan un bagaje cultural diferente, comida, bailes y música distintos.

“Ellos también pueden ser ingenieros de aviación exitosos, e incluso hay gente ignorante en México como la hay en Estados Unidos, al final todos somos muy similares. Ambos países son como medios hermanos en algún sentido, compartimos el mismo ADN”, añadió.