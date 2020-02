Maroon 5 dice “adiós” a los mexicanos

Reconocida por de temas como “This love”,“Sunday morning” y “She will be love”, la banda de pop rock estadounidense Maroon 5, arrancó ayer con su gira 2020 en el Foro Sol, donde se despedirá hoy de los mexicanos con un segundo concierto.

Luego de su gira Red Pill Blues, la agrupación regresó al trote con este tour por Latinoamérica, que recorrerá Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y finalizará el próximo 14 de marzo en Bogotá, Colombia.

Posteriormente retomarán en mayo el trayecto por Estados Unidos y Canadá, realizando 42 paradas musicales hasta septiembre.

Ganadores de tres Premios Grammy, la banda ha lanzado seis álbumes de estudio–Songs About Jane (2002), It won´t be son before long (2007), Hans all over (2010), Overexposed (2012), V (2014) y“Red pill blues” (2017)–, y están por dar a conocer su séptimo proyecto discográfico.

En septiembre del año pasado, la agrupación encabezada por Adam Levine hizo público su nuevo tema“Memories”; una canción coescrita por el vocalista, que se encuentra basada en la melodía de “Pachelbel's Canon” de Johann Pachelbel; lo cual no es algo nuevo para la banda, pues también ha citado en su música a The Beatles, Michael Jackson, The Police, Oasis y Prince, como algunos de sus principales referentes artísticos.

Conformado por Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn, P.J Morton, Jesse Carmichael, Sam Farrar y Levine, el grupo se creó en 2002 y desde entonces han vendido más de 30 millones de álbumes.