Neymar y Bruna Biancardi se separan un mes después del nacimiento de su hija

La hermosa modelo Bruna Biancardi quien el pasado mes de octubre tuvo una hija con Neymar, jugador del Al-Hilal saudí y de la selección brasileña, anunció hace unos días el fin de su relación, luego de que en varias ocasiones el futbolista se ha visto envuelto en temas de infidelidad.

"Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie", afirmó la modelo en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.

"Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (sobre supuestos casos de infidelidad de Neymar). Muchas gracias", agregó.

La ruptura fue dada a conocer luego de que la prensa divulgara unas supuestas infidelidades de Neymar, incluso la modelo lo perdonó públicamente por uno de estos casos.

En pleno embarazo de Biancardi, Neymar tuvo que usar las redes públicas para admitir que había traicionado a su pareja con otra modelo y pedir perdón.

Neymar y Biancardi estaban juntos desde 2021 pero tuvieron separaciones ocasionales en ese período por los supuestos casos de infidelidad del atacante.