Nicki Nicole habla de sus ataques de pánico y vulnerabilidad tras ruptura con Peso Pluma

En una reciente entrevista publicada en YouTube, Nicki Nicole compartió sobre el sobrellevar los ataques de pánico y la vulnerabilidad que le genera el que su vida personal se vuelva mediática, esto en el contexto de su reciente ruptura con Peso Pluma.

En febrero la situación sentimental de Nicki robó la atención de los reflectores, luego de que Peso Pluma apareciera de la mano con una mujer desconocida en un casino de Las Vegas, Estados Unidos.

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", expresó la cantante y compositora argentina a través de sus historias de Instagram cuando estalló la noticia.

Sobre esta experiencia, la artista comentó sentirse sumamente vulnerable y que lo único que le brindó algo de confort fue el apoyo que sus seguidores le demostraron durante las presentaciones en vivo que realizó después de que se diera a conocer la ruptura.

Finalmente, reiteró que ella al final del día es una artista y, si bien, encuentra una catársis al momento de escribir sus canciones, señala que no disfruta cuando su nombre aparece en los medios amarillistas, mucho menos cuando trata sobre situaciones que la afectan de sobremanera.

Finalizó la entrevista expresando sentirse afortunada de estar rodeada de un equipo y de unos fans que la apoyan en todo momento.