Nodal y Ángela en el ojo del huracán tras confirmar su relación

“Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida (…) Somos figuras públicas pero el amor no siempre funciona”, expresó Christian Nodal en un comunicado que lanzó de último momento para aclarar ciertos rumores sobre su situación amorosa.

Desde la confirmación oficial de la relación entre Nodal y Ángela Aguilar, las redes sociales se han llenado de diversas opiniones, principalmente en crítica hacia el intérprete de "Ya no somos ni seremos". Hay quienes lo acusan de no "tener la madurez para estar solo" y de "llenar su vacío al estar en relación tras relación".

Celebridades “El que riendo la hace, llorando la paga”

Sin embargo, la crítica más dura se ha hecho al testimonio de Ángela Aguilar, quien dijo para la revista HOLA!: "No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros".

"Imagínate ser Ángela Aguilar y tener el cinismo de comentarle a Cazzu en sus fotos, bendecirla diciendo que será tía para que al final se termine metiendo nuevamente con Christian Nodal con el sermón de 'porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", expresó un usuario. "Que poco amor propio debe tener Ángela Aguilar para aceptar ser la relación de rebote de Nodal, amiga date cuenta", señaló otro.

Fotos: Comentarios perfil / @pepeaguilar_oficial

Ante todo este revuelo, Nodal salió a emitir un comunicado oficial desde su cuenta de Instagram para aclarar su situación sentimental y negar que su separación de Cazzu se debe a una infidelidad. “Nuestro ciclo juntos [refiriendose a él y Cazzu] terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que me pudo haber llegado en la vida. Lo más precioso que pudimos haber hecho juntos que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo alguna infidelidad, simplemente a veces el amor no funciona", declaró en el vídeo.

El cantante prosiguió a expresar que actualmente se encuentra en una relación preciosa con una mujer que ama. "Un amor que tomó tantos años para que se diera lo que está pasando y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia, quiero agradecer a todas las personas que se ponen feliz por mí y por lo que me está pasando. Estoy disfrutando mi carrera, estoy disfrutando la vida", finalizó.

Si bien, Ángela no se ha pronunciado públicamente sobre su situación amorosa, su padre ya ha tomado cartas en el asunto. Pepe Aguilar ha tratado de mantenerse al margen de la situación al optar por no pronunciar un comentario oficial, aunque todo lo que siente sobre la nueva relación de su hija lo ha manifestado a través de sus likes de Instagram. "Pero el señor no tiene la culpa de nada. Hizo todo lo posible por darle lo mejor, él no falló como papá, los hijos cada quién es su rollo", "No sé por qué le dicen cosas a él. Uno como hijo, los consejos y cosas que nos dicen nuestros padres nos las metemos por donde queremos y más si estamos enamoradas. Él no tiene la culpa de nada, no sean así llenándole de comentarios feos sus fotos", fueron dos de los comentarios que Pepe dio me gusta en su más reciente publicación.