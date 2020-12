Octavio Elizondo revela cómo el programa Extranormal lo ha afectado

Extranormal trae para 2021 nuevos casos de situaciones paranormales con los que han logrado formar una legión de seguidores. Octavio Elizondo tendrá como compañera de conducción a Samantha Arteaga, ambos seguirán narrando las historias de fantasmas, demonios y avistamientos ovni para el programa que se transmite los domingos por el canal a+.

En tiempos de redes sociales, es importante mencionar que en su página de FaceBook tienen registrados al momento más de cinco millones de fans.

“No estamos enfocados sólo en fantasmas o figuras negras, lo que buscamos es esa parte donde tenemos contenido muy nuevos con los cambios de energía que llegan al Planeta, sin faltar los avistamientos ovni, son los temas que dan al programa vida y tratamos de platicarle a la gente lo que está sucediendo a diario con este tipo de fenómenos”, declaró el especialista.

Elizondo asegura que la pandemia jaló a mucha gente joven, incluso niños y adolescentes, a su audiencia en TV Azteca, “eso nos coloca en un rango muy diversificado de espectadores. Más de un 60 a 65 por ciento de la población en México cree en este tipo de fenómenos”.

Recuerda Octavio que van más de 560 programas transmitidos de Extranormal a lo largo de 13 años de estar al aire. “En el 2021, vamos a ir directamente a encontrar el origen de los fenómenos. Lo hemos buscando durante muchos años y ahora con la tecnología utilizada por Joe Herrera, vamos a utilizar aparatos que detectan campos electromagnéticos. Juntamos, la parte espiritual y la parte científica con investigaciones fuertes”.

“También continúa Víctor Díaz, quien está a cargo de la sección Contacto dónde, en la que la gente aporta, pues manda evidencias de los hechos que ocurren en sus casas y nosotros nos dirigimos con un especialista que hable del tema para desalojar de su propia casa el espectro, fantasma o ente”.

El especialista de Extranormal, recuerda que hechos le han impactado y lo marcaron. “Fue en Nueva York, en casa de un afectado, ocurrió un crimen, una persona mató a toda su familia. De este acontecimiento se hizo una película muy exitosa ochentera.

“Otro hecho que me impresionó de transmisiones pasadas, es el Castillo del Diablo. El sitio contiene artículos originales medievales. Hubo rituales que revelan que mataban gente, al revisarse espejos, cuchillos y telas. Los hechos nos han dejado una gran experiencia”.

Octavio reconoce que es muy común que algunos piensen que su trabajo está basado en la charlatanería. “Es muy común que la gente niegue un fenómeno que comprobado esta que existe durante muchos años atrás. Unos dicen charlatanería que nosotros actuamos, que lo montamos, pero la verdad no nos molesta, porque sabemos el alcance, el fenómeno, lo valioso de nuestro trabajo, cuando alguien no le entiende la tendencia es negarlo. En ningún momento nos molesta, al contrario, nos damos cuenta de que vamos por el camino correcto. Hay unos que no creen en el fenómeno, nuestro trabajo es divulgar y entretener a la audiencia”.

El especialista comenta que su trabajo sí es un riesgo. “Ha sucedido en varias ocasiones que uno se lleva algo a su casa, no se puede dormir durante los siguientes días, o duelen las rodillas, sueña cosas extrañas y se siente uno inquieto. Sí, se corre ese riesgo pero nos hacemos alguna limpieza, a fin de que esté bien nuestro campo áurico y protegerlo. Hacemos la purificación de nuestro campo físico el riesgo es latente”.

La nueva temporada de Extranormal en 2021 se títula El Origen, se transmitirá los domingos por el canal a+ a las 22:00.