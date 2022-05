Feria de Metepec arropa a Pepe Aguilar con un lleno total

Metepec ama a Pepe Aguilar, y sin duda lo comprobaron la noche de este sábado en el palenque de la Feria de Metepec, donde logró un lleno total. El show inició con la participación de Leonardo Aguilar, su hijo, quien interpretó temas como "No volveré" y "A través del vaso", "La quiero igualita", "Fruta prohibida" y "Ya supérame".

Te puede interesar: Hijo de Pepe Aguilar comparte foto junto a la hija de El Chapo Guzmán

Pasadas las 12 de la noche, el cantante apareció, abriendo con los éxitos "Me estoy acostumbrando a ti" y "Este terco corazón". Una vez entrados en ambiente, una fan se acercó al escenario para darle una rosa, la cual colocó en la solapa de su traje, antes de continuar con "Recuérdame bonito".

"Mientras Dios me preste vida, me seguiré poniendo este traje", dijo el cantante. "Mañana ni trabajo, hoy me puedo desvelar, trago ganas de cantar y me gusta Metepec. Vamos a poner todo esto en una ecuación y salen como 40 canciones".

El show siguió con "Dulce desprecio", "Directo al corazón", "Me vas a extrañar", "Perdóname". Antes de continuar, tomó un sorbo de tequila para brindar con su público.

El momento de mover el cuerpo llegó cuando interpretó la cumbia "Ni contigo, ni sin ti". Aunque algunos prefirieron bailar solos en su lugar, el poco espacio que existía entre las sillas, no impidió que algunas parejas se pusieran a bailar.

OMG! Abrigos de hasta 3 mil dólares y otros gustitos que se dio Angela Aguilar y su familia en Europa

Al terminar, Pepe entró en modo nostálgico, y arrancó un bloque de pop, conformado por "Perdono y olvido", un fragmento de "Miedo", y "Mi credo", los cuales

Ya con la nostalgia en el aire, arrancó los homenajes de la noche dedicados a Vicente Fernández y su papá, Antonio Aguilar. "Lástima que seas ajena", "Hermoso cariño", y "Acá entre nos", fueron parte de estos tributos.

"Vale la pena recordar a los grandes. Tal vez habrá otros exponentes, pero la música seguirá y seguirá", dijo antes de dedicar especialmente a su padre "Albur de amor".Las dedicatorias continuaron, está vez a su madre, Flor Silvestre, a quien dedicó el tema "Cruz de olvido", que sonó mientras fotografías de la cantante aparecían en las pantallas.

Antes de la recta final, sus hijos Ángela y Leonardo se le unieron para entonar "Prometiste" y "Lo busqué", provocando que todo el palenque se pusiera de pie para cantar y bailar con ellos.

Tras entonar "Por mujeres como tú", finalizó su presentación con un bloque de banda, donde incluyó temas como "El toro viejo", "Por una mujer casada" y "Son las dos de la mañana".

"Gracias Metepec, nos vemos el año que viene, si Dios quiere", dijo a manera de despedida.