Reconocen a Susana Alexander por su trayectoria en Querétaro

La primera actriz, Susana Alexander, recibió un reconocimiento por parte de la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro por su labor dentro de las artes escénicas. Este homenaje se realizó al finalizar la presentación de la obra “La velocidad del otoño” en el Teatro de la Ciudad de la capital queretana.

“[Desde la asociación queremos] agradecerte, Susana, por tu vida a través del tiempo en el cine, en el teatro, por supuesto, en todas las artes escénicas. Susana empezó a la edad de siete años, para quienes no sepan, y fue una pionera de la televisión mexicana”, expresó Lorena Meeser, integrante de la asociación, durante el acto protocolario.

Los honores le llegan a la primera actriz durante su gira de despedida de los escenarios teatrales. Fue a inicios del presente año, que la eminencia de la actuación dio a conocer que su etapa de realizar temporadas largas en el teatro estaría llegando a su fin.

“Acabo de cumplir 80 años y ya estoy muy cansada, muy cansada, quiero hacer de mi tiempo algo muy valioso. Quiero estar con mis nietos, estar con mis hijos, quiero vivir; pero eso no quiere decir que ya no voy a trabajar porque necesito dinero. No soy rica y nadie me manda un cheque : ‘ya retírese señora..’, no no se puede”, comentó en una entrevista publicada por El Sol de México en febrero de este año.

Foto: Cortesía / @susana_alexander

De acuerdo con la actriz, esta obra de drama y comedia sería su forma de despedirse de su público para ahora enfocarse a seguir haciendo sus shows de personajes unipersonales y participando en los proyectos de telenovelas.

Hace unos meses se dio a conocer que la actriz regresará a la televisión para una telenovela de Televisa Univisión. Las grabaciones para dicho proyecto comenzaron desde principios de mayo y se prevé que concluyan en diciembre de este año.





Susana ha tenido una trayectoria de más de 70 años en las artes escénicas. Además de la actuación, ha incursionado en la radio, televisión y periodismo. Su pasión por esta disciplina la ha llevado a innovarse y aprovechar de las nuevas tecnologías, sobre todo durante la pandemia cuando acuñó el apodo de “La Reina del Streaming” por los montajes que realizó desde su página de Facebook y su canal de YouTube, El rincón de la cana al aire.

Con “La velocidad del otoño”, la actriz pretende despedirse de los escenarios a través del personaje de Alejandra, una mujer que al estar frente al ocaso de su vida, lucha por permanecer en su departamento de Polanco negada a terminar sus días en una casa de retiro. Fernando Canek es el coprotagonista de la puesta en escena y bajo la dirección de la propia Susana Alexander, esta historia promete conmover a los asistentes con una reflexión sobre la vejez y las relaciones entre padres e hijos cuando se acerca la muerte.

De momento quedan fechas para Saltillo (11 de octubre), San Pedro Garza García (12 de octubre), Mérida (25 de octubre) y Cancún (26 de octubre). Los enlaces para los boletos se encuentran disponibles a través del perfil del instagram de la actriz, @susanaalexanderoficial.

